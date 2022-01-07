قرغيزستان تعتزم إرسال قوات عسكرية إلى كازاخستان
© Sputnik . Evgeniy Odinokov / الذهاب إلى بنك الصور دبابة فريق قرغيزستان خلال مسابقة "بياتلون الدبابات - 2018" في إطار الألعاب العسكرية الدولية "أرمي -2018 " (الجيش - 2018) في حقل ألابينو بضواحي موسكو
© Sputnik . Evgeniy Odinokov/
وقّع رئيس قيرغيزستان، صدير جاباروف، اليوم الجمعة، مرسوماً بشأن إرسال قوات قرغيزستانية إلى كازاخستان كجزء من مهمة حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وقال المكتب الصحفي للرئيس لوكالة "سبوتنيك": "وقّع رئيس جمهورية قيرغيزستان، صدير جاباروف، مرسوما بشأن إرسال وحدة عسكرية من جمهورية قيرغيزستان للمشاركة في مهمة حفظ السلام على أراضي جمهورية كازاخستان".
وتعتزم الجمهورية إرسال 150 جنديا و19 قطعة من المعدات العسكرية إلى كازاخستان، وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعطى برلمان البلاد الإذن بإرسال القوات.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن هبوط تسع طائرات روسية من طراز "إيل-76" محملة بجنود ومعدات تابعة للقوات المحمولة جواً لقوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في مطار ألما آتا في كازاخستان.
وتعتزم الجمهورية إرسال 150 جنديا و19 قطعة من المعدات العسكرية إلى كازاخستان، وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعطى برلمان البلاد الإذن بإرسال القوات.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن هبوط تسع طائرات روسية من طراز "إيل-76" محملة بجنود ومعدات تابعة للقوات المحمولة جواً لقوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في مطار ألما آتا في كازاخستان.
وأفيد، في وقت سابق، أن مجموعة من أكثر من 70 طائرة من طراز "إيل-76" و5 طائرات من طراز "أنتونوف أن-124"، تنقل على مدار الساعة وحدات من الوحدة الروسية التابعة لقوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان.
إلى ذلك أعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".
وتشمل قوات حفظ السلام الجماعية، بالإضافة إلى قوات روسيا الاتحادية، وحدات من القوات المسلحة لبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.
إلى ذلك أعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".
وتشمل قوات حفظ السلام الجماعية، بالإضافة إلى قوات روسيا الاتحادية، وحدات من القوات المسلحة لبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.