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https://arabic.sputniknews.com/20220107/قوات-أرمينية-في-طريقها-إلى-كازاخستان-ضمن-مهمة-حفظ-السلامفيديو-1055063103.html
قوات أرمينية في طريقها إلى كازاخستان ضمن مهمة حفظ السلام...فيديو
قوات أرمينية في طريقها إلى كازاخستان ضمن مهمة حفظ السلام...فيديو
أفادت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن "جنود من الجيش الأرميني ضمن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، يتم نقلهم... 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T12:03+0000
2022-01-07T12:03+0000
روسيا
أرمينيا
كازاخستان
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وجاء في نص البيان: "تقوم طائرات النقل العسكرية الروسية بنقل الأفراد العسكريين الأرمينيين من قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى جمهورية كازاخستان، ويتكون الطاقم من ثلاث طائرات نقل عسكرية من طراز "إل-76" تابعة لقوات الفضاء الروسية، مع قسم فرعي من وحدة حفظ السلام التابعة للقوات المسلحة الأرمينية من وحدة حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وانطلقت القوات من مطار زفارتنوتس في جمهورية أرمينيا إلى جمهورية كازاخستان".وأفادت وزارة الدفاع الروسية بهبوط تسع طائرات روسية من طراز "إل -76" محملة بأفراد ومعدات عسكرية تابعة لقوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في مطار ألما آتا.وقال المكتب الصحفي للوزارة في بيان: "هبطت تسع طائرات نقل عسكرية روسية من طراز "إل 76" محملة بمعدات عسكرية وجنود تابعين للقوات المحمولة جواً في مطار ألما آتا في جمهورية كازاخستان".وأفيد، في وقت سابق، أن مجموعة من أكثر من 70 طائرة من طراز "إيل-76" و5 طائرات من طراز "أنتونوف أن-124"، تنقل على مدار الساعة وحدات من الوحدة الروسية التابعة لقوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/قرغيزستان-تعتزم-إرسال-قوات-عسكرية-إلى-كازاخستان-1055061507.html
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روسيا, أرمينيا, كازاخستان

قوات أرمينية في طريقها إلى كازاخستان ضمن مهمة حفظ السلام...فيديو

12:03 GMT 07.01.2022
© REUTERS / MELIK BAGHDASARYANالتصاعد العسكري بين أرمينيا و أذربيجان - قوات الجيش الأرمني في يريفان، أرمينيا، 27 سبتمبر 2020
التصاعد العسكري بين أرمينيا و أذربيجان - قوات الجيش الأرمني في يريفان، أرمينيا، 27 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / MELIK BAGHDASARYAN
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أفادت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن "جنود من الجيش الأرميني ضمن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، يتم نقلهم إلى كازاخستان بواسطة طائرات "إل-76" الروسية، وقد أقلعت بالفعل ثلاث طائرات من مطار زفارتنوتس".
وجاء في نص البيان: "تقوم طائرات النقل العسكرية الروسية بنقل الأفراد العسكريين الأرمينيين من قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى جمهورية كازاخستان، ويتكون الطاقم من ثلاث طائرات نقل عسكرية من طراز "إل-76" تابعة لقوات الفضاء الروسية، مع قسم فرعي من وحدة حفظ السلام التابعة للقوات المسلحة الأرمينية من وحدة حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وانطلقت القوات من مطار زفارتنوتس في جمهورية أرمينيا إلى جمهورية كازاخستان".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية بهبوط تسع طائرات روسية من طراز "إل -76" محملة بأفراد ومعدات عسكرية تابعة لقوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في مطار ألما آتا.
دبابة فريق قرغيزستان خلال مسابقة بياتلون الدبابات - 2018 في إطار الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في حقل ألابينو بضواحي موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
قرغيزستان تعتزم إرسال قوات عسكرية إلى كازاخستان
11:20 GMT
وقال المكتب الصحفي للوزارة في بيان: "هبطت تسع طائرات نقل عسكرية روسية من طراز "إل 76" محملة بمعدات عسكرية وجنود تابعين للقوات المحمولة جواً في مطار ألما آتا في جمهورية كازاخستان".
وأفيد، في وقت سابق، أن مجموعة من أكثر من 70 طائرة من طراز "إيل-76" و5 طائرات من طراز "أنتونوف أن-124"، تنقل على مدار الساعة وحدات من الوحدة الروسية التابعة لقوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان.
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