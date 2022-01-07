قوات أرمينية في طريقها إلى كازاخستان ضمن مهمة حفظ السلام...فيديو

وجاء في نص البيان: "تقوم طائرات النقل العسكرية الروسية بنقل الأفراد العسكريين الأرمينيين من قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى جمهورية كازاخستان، ويتكون الطاقم من ثلاث طائرات نقل عسكرية من طراز "إل-76" تابعة لقوات الفضاء الروسية، مع قسم فرعي من وحدة حفظ السلام التابعة للقوات المسلحة الأرمينية من وحدة حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وانطلقت القوات من مطار زفارتنوتس في جمهورية أرمينيا إلى جمهورية كازاخستان".وأفادت وزارة الدفاع الروسية بهبوط تسع طائرات روسية من طراز "إل -76" محملة بأفراد ومعدات عسكرية تابعة لقوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في مطار ألما آتا.وقال المكتب الصحفي للوزارة في بيان: "هبطت تسع طائرات نقل عسكرية روسية من طراز "إل 76" محملة بمعدات عسكرية وجنود تابعين للقوات المحمولة جواً في مطار ألما آتا في جمهورية كازاخستان".وأفيد، في وقت سابق، أن مجموعة من أكثر من 70 طائرة من طراز "إيل-76" و5 طائرات من طراز "أنتونوف أن-124"، تنقل على مدار الساعة وحدات من الوحدة الروسية التابعة لقوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان.
أفادت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن "جنود من الجيش الأرميني ضمن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، يتم نقلهم إلى كازاخستان بواسطة طائرات "إل-76" الروسية، وقد أقلعت بالفعل ثلاث طائرات من مطار زفارتنوتس".
وجاء في نص البيان: "تقوم طائرات النقل العسكرية الروسية بنقل الأفراد العسكريين الأرمينيين من قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى جمهورية كازاخستان، ويتكون الطاقم من ثلاث طائرات نقل عسكرية من طراز "إل-76" تابعة لقوات الفضاء الروسية، مع قسم فرعي من وحدة حفظ السلام التابعة للقوات المسلحة الأرمينية من وحدة حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وانطلقت القوات من مطار زفارتنوتس في جمهورية أرمينيا إلى جمهورية كازاخستان".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية بهبوط تسع طائرات روسية من طراز "إل -76" محملة بأفراد ومعدات عسكرية تابعة لقوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في مطار ألما آتا.
وقال المكتب الصحفي للوزارة في بيان: "هبطت تسع طائرات نقل عسكرية روسية من طراز "إل 76" محملة بمعدات عسكرية وجنود تابعين للقوات المحمولة جواً في مطار ألما آتا في جمهورية كازاخستان".
وأفيد، في وقت سابق، أن مجموعة من أكثر من 70 طائرة من طراز "إيل-76" و5 طائرات من طراز "أنتونوف أن-124"، تنقل على مدار الساعة وحدات من الوحدة الروسية التابعة لقوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان.