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كارلوس كيروش يعلق على ظهور إصابات بكورونا في منتخب مصر
كارلوس كيروش يعلق على ظهور إصابات بكورونا في منتخب مصر
علق المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، على ظهور إصابات بفيروس كورونا بين صفوف المنتخب قبل سفره، غدا السبت، إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة كأس... 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T12:29+0000
2022-01-07T12:29+0000
مجتمع
رياضة
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وغرّد كيروش عبر حسابه على تويتر، قائلا: "نمر بأوقات غير مسبوقة، لكن كلما زادت صعوبة الموقف، كلما زاد ترابطنا معا وأصبحنا أقوى".وتابع كيروش: "من الأفضل أن نقف معا ونركز على ما نريد لمواجهة التحديات، أصدقائي وزملائي الأعزاء، نحن جميعا نصلي من أجل صحتكما، ونتمنى لكما الشفاء العاجل والعودة إلى فريقنا".وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن، اليوم الجمعة، نتائج المسحات الطبية الأخيرة التي أجراها منتخب مصر استعدادا للسفر غدا إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا.وحسب بيان الاتحاد المصري، أكدت نتائج المسحات التي أجراها عناصر المنتخب يوم أمس عن إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى.
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مجتمع, رياضة

كارلوس كيروش يعلق على ظهور إصابات بكورونا في منتخب مصر

12:29 GMT 07.01.2022
© REUTERS / JAVIER BARBANCHOمدرب المنتخب المصري لكرة القدم، كارلوس كيروش
مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، كارلوس كيروش - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / JAVIER BARBANCHO
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علق المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، على ظهور إصابات بفيروس كورونا بين صفوف المنتخب قبل سفره، غدا السبت، إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وغرّد كيروش عبر حسابه على تويتر، قائلا: "نمر بأوقات غير مسبوقة، لكن كلما زادت صعوبة الموقف، كلما زاد ترابطنا معا وأصبحنا أقوى".
وتابع كيروش: "من الأفضل أن نقف معا ونركز على ما نريد لمواجهة التحديات، أصدقائي وزملائي الأعزاء، نحن جميعا نصلي من أجل صحتكما، ونتمنى لكما الشفاء العاجل والعودة إلى فريقنا".
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن، اليوم الجمعة، نتائج المسحات الطبية الأخيرة التي أجراها منتخب مصر استعدادا للسفر غدا إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا.
وحسب بيان الاتحاد المصري، أكدت نتائج المسحات التي أجراها عناصر المنتخب يوم أمس عن إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى.
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