كارلوس كيروش يعلق على ظهور إصابات بكورونا في منتخب مصر

وغرّد كيروش عبر حسابه على تويتر، قائلا: "نمر بأوقات غير مسبوقة، لكن كلما زادت صعوبة الموقف، كلما زاد ترابطنا معا وأصبحنا أقوى".وتابع كيروش: "من الأفضل أن نقف معا ونركز على ما نريد لمواجهة التحديات، أصدقائي وزملائي الأعزاء، نحن جميعا نصلي من أجل صحتكما، ونتمنى لكما الشفاء العاجل والعودة إلى فريقنا".وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن، اليوم الجمعة، نتائج المسحات الطبية الأخيرة التي أجراها منتخب مصر استعدادا للسفر غدا إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا.وحسب بيان الاتحاد المصري، أكدت نتائج المسحات التي أجراها عناصر المنتخب يوم أمس عن إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى.
علق المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، على ظهور إصابات بفيروس كورونا بين صفوف المنتخب قبل سفره، غدا السبت، إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وغرّد كيروش عبر حسابه على تويتر، قائلا: "نمر بأوقات غير مسبوقة، لكن كلما زادت صعوبة الموقف، كلما زاد ترابطنا معا وأصبحنا أقوى".
Unprecedented times. The more the situation becomes difficult, the more we stay together & strong. Better we stand together & focus on what we need to do to meet the challenges. Dear Friends & Team Mates, we all pray for your health, wishing fast recovery and return to our Team.