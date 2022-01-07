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كورونا يضرب منتخب مصر قبل السفر إلى الكاميرون
كورونا يضرب منتخب مصر قبل السفر إلى الكاميرون
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، نتائج المسحات الطبية الأخيرة التي أجراها منتخب مصر استعدادا للسفر غدا إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة أمم... 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T11:49+0000
2022-01-07T11:49+0000
رياضة
فيروس كورونا
منتخب مصر الوطني
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وحسب بيان الاتحاد المصري، أكدت نتائج المسحات التي أجراها عناصر المنتخب يوم أمس عن إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى.وأضاف البيان أنه تقرر عدم سفرهما غدا مع البعثة.ويستعد منتخب مصر للسفر إلى الكاميرون لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2021، حيث سيلعب في المجموعة الرابعة بجوار كل من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.ويبدأ منتخب مصر مبارياته في البطولة بملاقاة نيجيريا، يوم الثلاثاء المقبل.ومن المقرر أن تقام بطولة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون خلال الفترة بين 9 يناير/كانون الثاني، و6 فبراير/شباط من عام 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/قبل-انطلاق-أمم-أفريقيا-بساعاتاستقالة-مفاجئة-في-جهاز-منتخب-مصر-1055060898.html
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رياضة, فيروس كورونا, منتخب مصر الوطني

كورونا يضرب منتخب مصر قبل السفر إلى الكاميرون

11:49 GMT 07.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHلاعبا منتخب مصر محمد صلاح وعمرو وردة بعد هزيمة فريقهم أمام جنوب أفريقيا
لاعبا منتخب مصر محمد صلاح وعمرو وردة بعد هزيمة فريقهم أمام جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، نتائج المسحات الطبية الأخيرة التي أجراها منتخب مصر استعدادا للسفر غدا إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا.
وحسب بيان الاتحاد المصري، أكدت نتائج المسحات التي أجراها عناصر المنتخب يوم أمس عن إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى.
وأضاف البيان أنه تقرر عدم سفرهما غدا مع البعثة.
ويستعد منتخب مصر للسفر إلى الكاميرون لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2021، حيث سيلعب في المجموعة الرابعة بجوار كل من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.
ويبدأ منتخب مصر مبارياته في البطولة بملاقاة نيجيريا، يوم الثلاثاء المقبل.
ومن المقرر أن تقام بطولة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون خلال الفترة بين 9 يناير/كانون الثاني، و6 فبراير/شباط من عام 2022.
مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، كارلوس كيروش - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
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