تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220107/كورونا-يضرب-منتخب-مصر-قبل-السفر-إلى-الكاميرون-1055062627.html
كورونا يضرب منتخب مصر قبل السفر إلى الكاميرون
كورونا يضرب منتخب مصر قبل السفر إلى الكاميرون
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، نتائج المسحات الطبية الأخيرة التي أجراها منتخب مصر استعدادا للسفر غدا إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة أمم... 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T11:49+0000
2022-01-07T11:49+0000
2022-01-07T11:49+0000
رياضة
فيروس كورونا
منتخب مصر الوطني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104218/21/1042182119_0:0:5002:2814_1920x0_80_0_0_d491a1244c9a59717eaa7cce128c75ba.jpg
وحسب بيان الاتحاد المصري، أكدت نتائج المسحات التي أجراها عناصر المنتخب يوم أمس عن إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى.وأضاف البيان أنه تقرر عدم سفرهما غدا مع البعثة.ويستعد منتخب مصر للسفر إلى الكاميرون لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2021، حيث سيلعب في المجموعة الرابعة بجوار كل من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.ويبدأ منتخب مصر مبارياته في البطولة بملاقاة نيجيريا، يوم الثلاثاء المقبل.ومن المقرر أن تقام بطولة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون خلال الفترة بين 9 يناير/كانون الثاني، و6 فبراير/شباط من عام 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/قبل-انطلاق-أمم-أفريقيا-بساعاتاستقالة-مفاجئة-في-جهاز-منتخب-مصر-1055060898.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104218/21/1042182119_250:0:4767:3388_1920x0_80_0_0_4f9fd56c9a73ed59199399acef1ccfa0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, فيروس كورونا, منتخب مصر الوطني
كورونا يضرب منتخب مصر قبل السفر إلى الكاميرون
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، نتائج المسحات الطبية الأخيرة التي أجراها منتخب مصر استعدادا للسفر غدا إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا.
وحسب بيان الاتحاد المصري، أكدت نتائج المسحات التي أجراها عناصر المنتخب يوم أمس عن إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى.
وأضاف البيان أنه تقرر عدم سفرهما غدا مع البعثة.
ويستعد
منتخب مصر
للسفر إلى الكاميرون لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2021، حيث سيلعب في المجموعة الرابعة بجوار كل من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.
ويبدأ منتخب مصر مبارياته في البطولة بملاقاة نيجيريا، يوم الثلاثاء المقبل.
ومن المقرر أن تقام
بطولة كأس أمم أفريقيا
في الكاميرون خلال الفترة بين 9 يناير/كانون الثاني، و6 فبراير/شباط من عام 2022.