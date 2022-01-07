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https://arabic.sputniknews.com/20220107/لحظة-انقلاب-فتاة-سعودية-بسيارتها-فيديو-1055059639.html
لحظة انقلاب فتاة سعودية بسيارتها... فيديو
لحظة انقلاب فتاة سعودية بسيارتها... فيديو
انتشر مقطع فيديو في السعودية، يظهر لحظة انقلاب فتاة بسيارتها، بسبب حادث مروري. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T10:26+0000
2022-01-07T10:26+0000
2022-01-07T10:26+0000
أخبار السعودية اليوم
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وأظهر المقطع الذي تداوله نشطاء في موقع "تويتر"، لحظة انقلاب سيارة تقودها فتاة عقب اصطدام شخص بها، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة.ومن جانبها، علقت وزارة الداخلية السعودية على الحادث، حيث أعادت نشر المقطع عبر صفحتها الرسمية في موقع سناب شات، معلقة عليه ببيان يؤكد القبض على المتسبب في الحادث.وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، لشبكة "العربية.نت"، بأنه "إشارة إلى مقطع فيديو يظهر فيه صدم مركبة فتاة، ما نتج عنه انقلابها وتعرضها لإصابات بسيطة، وحالة الفتاة الصحية "مستقرة".وقال المتحدث إن "شرطة محافظة الطائف قبضت على الجاني، وهو مواطن، جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم
لحظة انقلاب فتاة سعودية بسيارتها... فيديو
انتشر مقطع فيديو في السعودية، يظهر لحظة انقلاب فتاة بسيارتها، بسبب حادث مروري.
وأظهر المقطع الذي تداوله نشطاء في موقع "تويتر"، لحظة انقلاب سيارة تقودها فتاة عقب اصطدام شخص بها، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة.
ومن جانبها، علقت وزارة الداخلية
السعودية
على الحادث، حيث أعادت نشر المقطع عبر صفحتها الرسمية في موقع سناب شات، معلقة عليه ببيان يؤكد القبض على المتسبب في الحادث.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، لشبكة "العربية.نت"، بأنه "إشارة إلى مقطع فيديو يظهر فيه صدم مركبة فتاة، ما نتج عنه انقلابها وتعرضها لإصابات بسيطة، وحالة الفتاة الصحية "مستقرة".
وقال المتحدث إن "شرطة محافظة الطائف قبضت على الجاني، وهو مواطن، جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة".