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https://arabic.sputniknews.com/20220107/لودريان-معلقا-على-عودة-السفير-الجزائري-إنه-خبر-جيد-فيديو-1055071293.html
لودريان معلقا على عودة السفير الجزائري: إنه خبر جيد... فيديو
لودريان معلقا على عودة السفير الجزائري: إنه خبر جيد... فيديو
علق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، على عودة السفير الجزائري عنتر داود، إلى باريس لمواصلة مهامه، واصفا الخطوة بـ"الخبر الجيد". 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T15:25+0000
2022-01-07T15:25+0000
العالم
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وقال لودريان في حوار مع تلفزيون "بي أف أم" الفرنسي، اليوم الجمعة: "كان هناك سوء تفاهم مع الجزائريين خلال الأشهر الأخيرة، وحدث هذا سابقا كذلك، وكانت هناك دائما صعوبات من فترة إلى أخرى، ولكن نجحنا في تجاوزها".وأضاف لودريان: "خلال لقائي بالرئيس تبون في شهر ديسمبر الماضي، أكدت للرئيس الجزائري رغبة فرنسا في إعادة إطلاق الشراكة مع الجزائر، بالنظر إلى تاريخ البلدين المشترك رغم التعقيد والمعاناة، والذي يستدعي استئناف مسار النقاش والحوار".هذا وأعلنت الجزائر، يوم الأربعاء، عودة سفيرها لدى فرنسا عنتر داود إلى ممارسة مهامه ابتداء من أمس الخميس، وذلك بعد قرابة 3 أشهر من استدعائه للتشاور احتجاجا على تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون التي وصفتها الجزائر بـ"المسيئة".وجاء استدعاء السفير الجزائري، عقب تصريحات نقلتها صحيفة "لوموند" عن الرئيس الفرنسي يتساءل فيها "عما إذا كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي (1830-1962)"، متهما النظام الجزائري، بالاستثمار في "ريع الذاكرة" وتنمية الضغينة تجاه فرنسا.
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لودريان معلقا على عودة السفير الجزائري: إنه خبر جيد... فيديو

15:25 GMT 07.01.2022
© REUTERS / ALESSANDRO BIANCHIجان إيف لودريان
جان إيف لودريان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / ALESSANDRO BIANCHI
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علق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، على عودة السفير الجزائري عنتر داود، إلى باريس لمواصلة مهامه، واصفا الخطوة بـ"الخبر الجيد".
وقال لودريان في حوار مع تلفزيون "بي أف أم" الفرنسي، اليوم الجمعة: "كان هناك سوء تفاهم مع الجزائريين خلال الأشهر الأخيرة، وحدث هذا سابقا كذلك، وكانت هناك دائما صعوبات من فترة إلى أخرى، ولكن نجحنا في تجاوزها".
وأضاف لودريان: "خلال لقائي بالرئيس تبون في شهر ديسمبر الماضي، أكدت للرئيس الجزائري رغبة فرنسا في إعادة إطلاق الشراكة مع الجزائر، بالنظر إلى تاريخ البلدين المشترك رغم التعقيد والمعاناة، والذي يستدعي استئناف مسار النقاش والحوار".
هذا وأعلنت الجزائر، يوم الأربعاء، عودة سفيرها لدى فرنسا عنتر داود إلى ممارسة مهامه ابتداء من أمس الخميس، وذلك بعد قرابة 3 أشهر من استدعائه للتشاور احتجاجا على تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون التي وصفتها الجزائر بـ"المسيئة".
وجاء استدعاء السفير الجزائري، عقب تصريحات نقلتها صحيفة "لوموند" عن الرئيس الفرنسي يتساءل فيها "عما إذا كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي (1830-1962)"، متهما النظام الجزائري، بالاستثمار في "ريع الذاكرة" وتنمية الضغينة تجاه فرنسا.
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