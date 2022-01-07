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https://arabic.sputniknews.com/20220107/ما-هي-قدرات-إسرائيل-الصاروخية؟-1055060632.html
ما هي قدرات إسرائيل الصاروخية؟
ما هي قدرات إسرائيل الصاروخية؟
استطاعت إسرائيل تطوير ترسانتها الصاروخية عبر الحصول عليها من الخارج أو التصنيع المشترك مع دول أخرى أو عن طريق تصنيعها محليا. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T10:56+0000
2022-01-07T10:56+0000
2022-01-07T10:56+0000
انفوجرافيك
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ويرجع تاريخ ترسانة الصواريخ الإسرائيلية إلى نحو 6 عقود استطاعت خلالها امتلاك أنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية والمجنحة، وبدأت تصدير بعضها إلى عدة دول.وبينما تصنف غالبية الصواريخ الإسرائيلية ضمن الصواريخ القصيرة المدى والصواريخ التكتيكية، فإنه تمتلك أيضا صواريخ باليستية بعيدة المدى مثل "أريحا"، لتحقيق هدف الردع الاستراتيجي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
ما هي قدرات إسرائيل الصاروخية؟
استطاعت إسرائيل تطوير ترسانتها الصاروخية عبر الحصول عليها من الخارج أو التصنيع المشترك مع دول أخرى أو عن طريق تصنيعها محليا.
ويرجع تاريخ ترسانة الصواريخ الإسرائيلية إلى نحو 6 عقود استطاعت خلالها امتلاك أنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية والمجنحة، وبدأت تصدير بعضها إلى عدة دول.
وبينما تصنف غالبية الصواريخ الإسرائيلية ضمن الصواريخ القصيرة المدى والصواريخ التكتيكية، فإنه تمتلك أيضا صواريخ باليستية بعيدة المدى مثل "أريحا"، لتحقيق هدف الردع الاستراتيجي.