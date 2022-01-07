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ما هي مهمة قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان
ما هي مهمة قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان
أعلن دورين أبايف، النائب الأول لرئيس أركان الإدارة الرئاسية لجمهورية كازاخستان، عن مهمة قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T07:17+0000
2022-01-07T07:17+0000
العالم
كازاخستان
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وقال أبايف، بحسب "سبوتنيك كازاخستان": "مهمة جنود منظمة معاهدة الأمن الجماعي، هي حفظ السلام".وأضاف: "قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستحرس المباني الحكومية وتغطي قوات الأمن المحلية".وأشار إلى أن الجزء القتالي من عملية تطهير ألما آتا في 6 كانون الثاني / يناير، نفذته قوات كازاخستانية وقوات وزارة الدفاع.وقبل أيام اندلعت احتجاجات في المناطق الغربية من كازاخستان على خلفية قرار حكومي برفع أسعار الغاز، ورغم إعلان الحكومة أنها ستعيد النظر في قرارها بعد حدوث التظاهرات، إلا أن المظاهرات لم تهدأ بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد.وتحولت الاحتجاجات في كازاخستان، خلال اليومين الأخيرين، لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، أدت لوقوع قتلى ومصابين من الطرفين، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد.كما أعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".
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العالم, كازاخستان

ما هي مهمة قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان

07:17 GMT 07.01.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان
الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
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أعلن دورين أبايف، النائب الأول لرئيس أركان الإدارة الرئاسية لجمهورية كازاخستان، عن مهمة قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان.
وقال أبايف، بحسب "سبوتنيك كازاخستان": "مهمة جنود منظمة معاهدة الأمن الجماعي، هي حفظ السلام".
وأضاف: "قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستحرس المباني الحكومية وتغطي قوات الأمن المحلية".
وأشار إلى أن الجزء القتالي من عملية تطهير ألما آتا في 6 كانون الثاني / يناير، نفذته قوات كازاخستانية وقوات وزارة الدفاع.
وقبل أيام اندلعت احتجاجات في المناطق الغربية من كازاخستان على خلفية قرار حكومي برفع أسعار الغاز، ورغم إعلان الحكومة أنها ستعيد النظر في قرارها بعد حدوث التظاهرات، إلا أن المظاهرات لم تهدأ بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد.
وتحولت الاحتجاجات في كازاخستان، خلال اليومين الأخيرين، لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، أدت لوقوع قتلى ومصابين من الطرفين، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد.
كما أعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".
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