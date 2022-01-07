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مبيعات تركيا من الدولار تحطم الأرقام القياسية لدعم شركة الغاز الوطنية
مبيعات تركيا من الدولار تحطم الأرقام القياسية لدعم شركة الغاز الوطنية
باعت تركيا مبلغا قياسيا من احتياطياتها الدولارية لدعم شركة الغاز الحكومية في ديسمبر/ كانون الأول، ضمن أكبر التدخلات المسجلة في سوق العملة من قبل البنك المركزي... 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T21:31+0000
2022-01-07T21:31+0000
اقتصاد
أخبار تركيا اليوم
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وباع البنك المركزي في أنقرة نحو 3.4 مليار دولار لشركة "برو هاتلري إلي بترول تاسيما إيه إس" والمعروفة باسم "بوتاس"، وهي أكبر عملية بيع دولار منذ عام 2013، بحسب "بلومبيرغ".جاء ذلك بسبب تأثير زيادة تكاليف الطاقة العالمية وضعف الليرة على الشركة، وكان ضمن عملية بيع أكبر بلغت 7.3 مليار دولار لدعم الليرة، في خمسة تدخلات مباشرة في سوق الصرف الأجنبي خلال نفس الفترة، وهي أكبر حصيلة منذ عام 2002.أطلقت السلطات التركية سلسلة من الإجراءات لدعم الليرة مع تراجع العملة إلى أدنى مستوياتها التاريخية طوال، بسبب المخاوف المتعلقة باستمرار خفض الفائدة في ظل ارتفاع معدل التضخم.أعلنت أنقرة خطة جديدة لحماية الودائع المرتبطة بالعملات الأجنبية والمصممة للحد من الطلب المتزايد على الدولار من قبل المستثمرين المحليين.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/البنك-المركزي-التركي-يربح-10-مليارات-دولار-في-يوم-ليمحو-خسائر-عام-بأكمله-1054952516.html
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اقتصاد, أخبار تركيا اليوم

مبيعات تركيا من الدولار تحطم الأرقام القياسية لدعم شركة الغاز الوطنية

21:31 GMT 07.01.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGANالليرة التركية
الليرة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGAN
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باعت تركيا مبلغا قياسيا من احتياطياتها الدولارية لدعم شركة الغاز الحكومية في ديسمبر/ كانون الأول، ضمن أكبر التدخلات المسجلة في سوق العملة من قبل البنك المركزي منذ عام 2002.
وباع البنك المركزي في أنقرة نحو 3.4 مليار دولار لشركة "برو هاتلري إلي بترول تاسيما إيه إس" والمعروفة باسم "بوتاس"، وهي أكبر عملية بيع دولار منذ عام 2013، بحسب "بلومبيرغ".
جاء ذلك بسبب تأثير زيادة تكاليف الطاقة العالمية وضعف الليرة على الشركة، وكان ضمن عملية بيع أكبر بلغت 7.3 مليار دولار لدعم الليرة، في خمسة تدخلات مباشرة في سوق الصرف الأجنبي خلال نفس الفترة، وهي أكبر حصيلة منذ عام 2002.
البنك المركزي التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
البنك المركزي التركي يربح 10 مليارات دولار في يوم ليمحو خسائر عام بأكمله
4 يناير, 21:30 GMT
أطلقت السلطات التركية سلسلة من الإجراءات لدعم الليرة مع تراجع العملة إلى أدنى مستوياتها التاريخية طوال، بسبب المخاوف المتعلقة باستمرار خفض الفائدة في ظل ارتفاع معدل التضخم.
أعلنت أنقرة خطة جديدة لحماية الودائع المرتبطة بالعملات الأجنبية والمصممة للحد من الطلب المتزايد على الدولار من قبل المستثمرين المحليين.
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