https://arabic.sputniknews.com/20220107/مبيعات-تركيا-من-الدولار-تحطم-الأرقام-القياسية-لدعم-شركة-الغاز-الوطنية-1055081352.html

مبيعات تركيا من الدولار تحطم الأرقام القياسية لدعم شركة الغاز الوطنية

مبيعات تركيا من الدولار تحطم الأرقام القياسية لدعم شركة الغاز الوطنية

باعت تركيا مبلغا قياسيا من احتياطياتها الدولارية لدعم شركة الغاز الحكومية في ديسمبر/ كانون الأول، ضمن أكبر التدخلات المسجلة في سوق العملة من قبل البنك المركزي... 07.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-07T21:31+0000

2022-01-07T21:31+0000

2022-01-07T21:31+0000

اقتصاد

أخبار تركيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054407694_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_77cb4da4ccf2c0386b1ab57b8f8e6cf1.jpg

وباع البنك المركزي في أنقرة نحو 3.4 مليار دولار لشركة "برو هاتلري إلي بترول تاسيما إيه إس" والمعروفة باسم "بوتاس"، وهي أكبر عملية بيع دولار منذ عام 2013، بحسب "بلومبيرغ".جاء ذلك بسبب تأثير زيادة تكاليف الطاقة العالمية وضعف الليرة على الشركة، وكان ضمن عملية بيع أكبر بلغت 7.3 مليار دولار لدعم الليرة، في خمسة تدخلات مباشرة في سوق الصرف الأجنبي خلال نفس الفترة، وهي أكبر حصيلة منذ عام 2002.أطلقت السلطات التركية سلسلة من الإجراءات لدعم الليرة مع تراجع العملة إلى أدنى مستوياتها التاريخية طوال، بسبب المخاوف المتعلقة باستمرار خفض الفائدة في ظل ارتفاع معدل التضخم.أعلنت أنقرة خطة جديدة لحماية الودائع المرتبطة بالعملات الأجنبية والمصممة للحد من الطلب المتزايد على الدولار من قبل المستثمرين المحليين.

https://arabic.sputniknews.com/20220104/البنك-المركزي-التركي-يربح-10-مليارات-دولار-في-يوم-ليمحو-خسائر-عام-بأكمله-1054952516.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اقتصاد, أخبار تركيا اليوم