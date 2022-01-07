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https://arabic.sputniknews.com/20220107/مجاهدو-خلق-تنشر-مقطعا-مصورا-لإحراق-عناصرها-تمثالا-لـقاسم-سليماني-فيديو-1055053189.html
"مجاهدو خلق" تنشر مقطعا مصورا لإحراق عناصرها تمثالا لـقاسم سليماني... فيديو
"مجاهدو خلق" تنشر مقطعا مصورا لإحراق عناصرها تمثالا لـقاسم سليماني... فيديو
أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، مسؤوليتها عن إحراق تمثال لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، عقب إقامته بساعات في أحد... 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T07:12+0000
2022-01-07T07:12+0000
2022-01-07T07:12+0000
أخبار إيران
قاسم سليماني
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وحسب بيان نشرته المنظمة المعارضة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي الإيراني، تضمن مقطعا مصورا لعناصرها أثناء قيامهم بإضرام النيران في تمثال سليماني.ونشرت المنظمة المقطع تحت عنوان: "إضرام النار فی التمثال الوحش المتعطش للدماء قاسم سلیماني في مدینة شهرکرد بید وحدات المقاومة البطلة بعد ساعات من إزالة الستار عنه".وقال البيان: "في الساعة التاسعة والنصف من مساء الخامس من ینایر قام أبطال وحدات المقاومة بإضرام النار فی التمثال الضخم للوحش المتعطش للدماء قاسم سليماني في مدینة شهرکرد".ولفت إلى أن "هذا التمثال تمت إزالة الستار عنه قبل ظهر الأربعاء، الخامس من ینایر/كانون الثاني، بحضور شخصيات النظام وفي عرض مليء بالصخب والدعایات"، على حد قوله.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, قاسم سليماني
"مجاهدو خلق" تنشر مقطعا مصورا لإحراق عناصرها تمثالا لـقاسم سليماني... فيديو
أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، مسؤوليتها عن إحراق تمثال لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، عقب إقامته بساعات في أحد الميادين الإيرانية.
وحسب بيان نشرته المنظمة المعارضة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي الإيراني، تضمن مقطعا مصورا لعناصرها أثناء قيامهم بإضرام النيران في
تمثال سليماني
.
ونشرت المنظمة المقطع تحت عنوان: "إضرام النار فی التمثال الوحش المتعطش للدماء قاسم سلیماني في مدینة شهرکرد بید وحدات المقاومة البطلة بعد ساعات من إزالة الستار عنه".
وقال البيان: "في الساعة التاسعة والنصف من مساء الخامس من ینایر قام أبطال وحدات المقاومة بإضرام النار فی
التمثال الضخم
للوحش المتعطش للدماء قاسم سليماني في مدینة شهرکرد".
ولفت إلى أن "هذا التمثال تمت إزالة الستار عنه قبل ظهر الأربعاء، الخامس من ینایر/كانون الثاني، بحضور شخصيات النظام وفي عرض مليء بالصخب والدعایات"، على حد قوله.