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مجلة: "كورنيت" الروسية تشكل خطورة على دبابات الناتو
مجلة: "كورنيت" الروسية تشكل خطورة على دبابات الناتو
يعتقد الخبير العسكري تشارلي جاو في مجلة ناشيونال إنترست أن النظام القتالي الروسي "كورنيت" يهدد دبابات الناتو. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T05:20+0000
2022-01-07T05:20+0000
رصد عسكري
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تم تطوير كورنيت في عام 1994، وهو مصمم لضرب جميع الدبابات الحديثة، بما في ذلك Western Leopard 2 وM1 Abrams القتالية. وفقًا لتشارلي جاو، فإن النظام العسكري الروسي يشكل تهديدًا خطيرًا لقوات الناتو.تم استبدال أنظمة "كونكورس" و"ميتيس" في القوات الروسية بالمجمع القتالي "كورنيت". هذا الأخير، على عكس نظيره الغربي، له مدى بعيد يصل إلى ثمانية كيلومترات. ميزة أخرى هي الوزن الخفيف."صواريخ مشاة روسية أخرى هي Metis-M1. هذا الصاروخ أخف بكثير من Kornet، ويبلغ وزنه القتالي خمسة وعشرين كيلوغرامًا ومدى طيران يبلغ كيلومترين، وهو أكثر انسجامًا مع ATGM المشاة الغربي التقليدي. ومع ذلك، فإن هذا النوع لا يستخدم على نطاق واسع مثل Kornet"، قال المحلل.تشكل ميتيس-إم1 أيضًا تهديدًا لهيكل وبرج M1 Abrams. ومع ذلك، نظرًا لعيارها الأصغر قليلاً مقارنةً بـ "كورنيت"، فهي ليست قوية ولا خطيرة جدًا عند الضرب "في الجبهة".
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رصد عسكري

مجلة: "كورنيت" الروسية تشكل خطورة على دبابات الناتو

05:20 GMT 07.01.2022
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabصواريخ كورنيت إي إم في الجناح الروسي بمعرض إيديكس 2021
صواريخ كورنيت إي إم في الجناح الروسي بمعرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
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يعتقد الخبير العسكري تشارلي جاو في مجلة ناشيونال إنترست أن النظام القتالي الروسي "كورنيت" يهدد دبابات الناتو.
تم تطوير كورنيت في عام 1994، وهو مصمم لضرب جميع الدبابات الحديثة، بما في ذلك Western Leopard 2 وM1 Abrams القتالية. وفقًا لتشارلي جاو، فإن النظام العسكري الروسي يشكل تهديدًا خطيرًا لقوات الناتو.

وقال تشارلي جاو: "لطالما كانت صواريخ المشاة الموجهة المضادة للدبابات نقطة قوة للجيش الروسي. خلال الحرب الباردة، كانت أنظمة القتال"كونكورس" و"ميتيس"، التي كانت في خدمة الاتحاد السوفييتي، تعتبر واحدة من الأفضل في فئتها، وأفضل بكثير من الأمريكية Dragon ATGMs. ومع ذلك، مع تطوير FGM-148 Javelin، كان الأمريكيون هم من تولى القيادة التكنولوجية في هذا المجال".

تم استبدال أنظمة "كونكورس" و"ميتيس" في القوات الروسية بالمجمع القتالي "كورنيت". هذا الأخير، على عكس نظيره الغربي، له مدى بعيد يصل إلى ثمانية كيلومترات. ميزة أخرى هي الوزن الخفيف.
تم تطوير رأس حربي ترادفي خصيصًا لكورنيت. نتيجة لذلك، فإن إصابة هذه الشحنة بالدبابة الأمريكية M1 Abrams تضمن اختراق درعها. حتى في مقدمة برج الدبابة، هناك العديد من المناطق التي يحتمل أن تكون معرضة لخطر كورنيت. ومن المعروف أيضًا أن صواريخ نظام القتال الروسي اخترقت درع دبابات ميركافا الإسرائيلية.
"صواريخ مشاة روسية أخرى هي Metis-M1. هذا الصاروخ أخف بكثير من Kornet، ويبلغ وزنه القتالي خمسة وعشرين كيلوغرامًا ومدى طيران يبلغ كيلومترين، وهو أكثر انسجامًا مع ATGM المشاة الغربي التقليدي. ومع ذلك، فإن هذا النوع لا يستخدم على نطاق واسع مثل Kornet"، قال المحلل.
تشكل ميتيس-إم1 أيضًا تهديدًا لهيكل وبرج M1 Abrams. ومع ذلك، نظرًا لعيارها الأصغر قليلاً مقارنةً بـ "كورنيت"، فهي ليست قوية ولا خطيرة جدًا عند الضرب "في الجبهة".
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