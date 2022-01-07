تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220107/مجهولون-يحاولون-الدخول-إلى-أراضي-وحدة-عسكرية-تابعة-لوزارة-الدفاع-الكازاخستانية-1055061046.html
مجهولون يحاولون الدخول إلى أراضي وحدة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الكازاخستانية
مجهولون يحاولون الدخول إلى أراضي وحدة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الكازاخستانية
ذكرت وزارة الداخلية في البلاد أن ثلاثة أشخاص مجهولين حاولوا دخول أراضي الوحدة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الكازاخستانية في منطقة أكتوبي. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T11:11+0000
2022-01-07T11:11+0000
2022-01-07T11:11+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1054990770_0:68:1769:1063_1920x0_80_0_0_6c440d51ac07f4fa6f6e977f816a3959.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "وردت معلومات عن محاولة ثلاثة مجهولين دخول أراضي الوحدة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بعد طلقات تحذيرية فروا منها".كما حاول مجهولون إطلاق النار على الجنود في ألما آتا، حسبما أفادت قناة "خبر 24" التلفزيونية، في إشارة إلى مقر مكافحة الإرهاب.وقالت القناة التلفزيونية في بيان: "اليوم في ألما آتا.. حاول مجهولون إطلاق النار على جنود".لم يتم توفير معلومات حول الضحايا والجرحى المحتملين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1054990770_131:0:1639:1131_1920x0_80_0_0_41f84d7b72eb4ea5297160fb49f5e109.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مجهولون يحاولون الدخول إلى أراضي وحدة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الكازاخستانية
ذكرت وزارة الداخلية في البلاد أن ثلاثة أشخاص مجهولين حاولوا دخول أراضي الوحدة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الكازاخستانية في منطقة أكتوبي.
وقالت الوزارة في بيان: "وردت معلومات عن محاولة ثلاثة مجهولين دخول أراضي الوحدة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بعد طلقات تحذيرية فروا منها".
كما حاول مجهولون إطلاق النار على الجنود في ألما آتا، حسبما أفادت قناة "خبر 24" التلفزيونية، في إشارة إلى مقر مكافحة الإرهاب.
وقالت القناة التلفزيونية في بيان: "اليوم في ألما آتا.. حاول مجهولون إطلاق النار على جنود".
لم يتم توفير معلومات حول الضحايا والجرحى المحتملين.