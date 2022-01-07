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https://arabic.sputniknews.com/20220107/محمد-صلاح-ينافس-على-جائزة-أفضل-لاعب-في-العالم-1055070472.html
محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم
محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، القائمة النهائية للمرشحين بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2021، وذلك ضمن جوائز "ذا بيست". 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T15:12+0000
2022-01-07T15:12+0000
2022-01-07T15:12+0000
محمد صلاح
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وضمت القائمة اللاعب المصري، ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بحسب موقع "في الجول" الرياضي.ويتنافس صلاح مع ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي على التتويج بالجائزة لعام 2021.ويعود محمد صلاح، 29 عاما، بعد إعلان الفيفا للمراكز الثلاثة الأولى، بعدما جاء في المركز الثالث في عام 2018 خلف المتوج لوكا مودريتش والوصيف كريستيانو رونالدو.وكان صلاح قد جاء رابعا وسادسا في جائزة الأفضل خلال 2019 و2020 على الترتيب.وفاز اللاعب البولندي ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، بالجائزة في عام 2020 وكان ميسي، أيقونة الأرجنتين ولاعب باريس سان جيرمان، حاملها في 2018.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد صلاح
محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، القائمة النهائية للمرشحين بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2021، وذلك ضمن جوائز "ذا بيست".
وضمت القائمة اللاعب المصري، ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بحسب موقع "في الجول" الرياضي.
ويتنافس صلاح مع ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي على التتويج بالجائزة لعام 2021.
ويعود
محمد صلاح
، 29 عاما، بعد إعلان الفيفا للمراكز الثلاثة الأولى، بعدما جاء في المركز الثالث في عام 2018 خلف المتوج لوكا مودريتش والوصيف كريستيانو رونالدو.
وكان صلاح قد جاء رابعا وسادسا في جائزة الأفضل خلال 2019 و2020 على الترتيب.
وفاز اللاعب البولندي ليفاندوفسكي، مهاجم
بايرن ميونيخ
الألماني، بالجائزة في عام 2020 وكان ميسي، أيقونة الأرجنتين ولاعب باريس سان جيرمان، حاملها في 2018.