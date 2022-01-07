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محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم
محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، القائمة النهائية للمرشحين بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2021، وذلك ضمن جوائز "ذا بيست". 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T15:12+0000
2022-01-07T15:12+0000
محمد صلاح
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وضمت القائمة اللاعب المصري، ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بحسب موقع "في الجول" الرياضي.ويتنافس صلاح مع ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي على التتويج بالجائزة لعام 2021.ويعود محمد صلاح، 29 عاما، بعد إعلان الفيفا للمراكز الثلاثة الأولى، بعدما جاء في المركز الثالث في عام 2018 خلف المتوج لوكا مودريتش والوصيف كريستيانو رونالدو.وكان صلاح قد جاء رابعا وسادسا في جائزة الأفضل خلال 2019 و2020 على الترتيب.وفاز اللاعب البولندي ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، بالجائزة في عام 2020 وكان ميسي، أيقونة الأرجنتين ولاعب باريس سان جيرمان، حاملها في 2018.
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محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم

15:12 GMT 07.01.2022
© REUTERS / PHIL NOBLEمحمد صلاح في مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / PHIL NOBLE
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، القائمة النهائية للمرشحين بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2021، وذلك ضمن جوائز "ذا بيست".
وضمت القائمة اللاعب المصري، ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بحسب موقع "في الجول" الرياضي.
ويتنافس صلاح مع ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي على التتويج بالجائزة لعام 2021.
ويعود محمد صلاح، 29 عاما، بعد إعلان الفيفا للمراكز الثلاثة الأولى، بعدما جاء في المركز الثالث في عام 2018 خلف المتوج لوكا مودريتش والوصيف كريستيانو رونالدو.
وكان صلاح قد جاء رابعا وسادسا في جائزة الأفضل خلال 2019 و2020 على الترتيب.
وفاز اللاعب البولندي ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، بالجائزة في عام 2020 وكان ميسي، أيقونة الأرجنتين ولاعب باريس سان جيرمان، حاملها في 2018.
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