تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
طائرة تجسس تابعة لـ"حزب الله" تكشف أسرار الحزب بعد سقوطها داخل إسرائيل
https://arabic.sputniknews.com/20220107/مسؤول-إسرائيلي-يكشف-عن-نقاط-ضعف-جديدة-في-بلاده-1055055615.html
مسؤول إسرائيلي يكشف عن نقاط ضعف جديدة في بلاده
مسؤول إسرائيلي يكشف عن نقاط ضعف جديدة في بلاده
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الجبهة الداخلية في بلادها تجري استعداداتها لأي أعمال شغب أو اضطرابات أو حروب تقع عليها في المستقبل. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T08:34+0000
2022-01-07T08:34+0000
إسرائيل
عالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103554/07/1035540733_0:50:5184:2966_1920x0_80_0_0_223507a6e72c7e9983e50f594e240dfa.jpg
وأفادت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، الصادرة باللغة الإنجليزية، أن الفرع الجنوبي لقيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي سيستجيب لحوادث الأمن الداخلي مثل أعمال الشغب بشكل أسرع وأكثر احترافية خلال العمليات العسكرية المستقبلية.وأوضحت الصحيفة أن الأمر يتعلق بضرورة إصلاح المخابئ والملاجئ للاستعداد لأي أعمال عسكرية داخلية أو خارجية، مثل اندلاع أعمال شغب في مدن مختلطة بين العرب واليهود، مثل يافا واللد.ونقلت الصحيفة على لسان المقدم ساغي باروخ، أن الجيش الإسرائيلي يقوم بالاستعداد والتحضير للرد على أي عملية شغب أو اعتراض أو مقاومة قبل وصولها، مشيرا إلى أنه لا يعرف متى وأين ستكون العملية التالية على الجبهة الداخلية لبلاده، لكنه يأمل نجاح إسرائيل في التصدي لها ومقاومتها.وشدد المسؤول الإسرائيلي على أن هناك نقاط ضعف في الجبهة الداخلية لبلاده، تتمثل في الملاجئ والمخابئ التي يلجأ إليها الإسرائيليون خلال العمليات العسكرية أو أثناء الحرب مع قطاع غزة، آملا إصلاح هذه المخابئ وإعادة تأهيلها لاستخدام خلال أي حالات الطوارئ.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103554/07/1035540733_582:0:4602:3015_1920x0_80_0_0_2f2a5c633ab03847619bb97b811b06ad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, عالم

مسؤول إسرائيلي يكشف عن نقاط ضعف جديدة في بلاده

08:34 GMT 07.01.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZ المقاتلات الإسرائيلية "إف-16"
المقاتلات الإسرائيلية إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZ
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الجبهة الداخلية في بلادها تجري استعداداتها لأي أعمال شغب أو اضطرابات أو حروب تقع عليها في المستقبل.
وأفادت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، الصادرة باللغة الإنجليزية، أن الفرع الجنوبي لقيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي سيستجيب لحوادث الأمن الداخلي مثل أعمال الشغب بشكل أسرع وأكثر احترافية خلال العمليات العسكرية المستقبلية.
وأوضحت الصحيفة أن الأمر يتعلق بضرورة إصلاح المخابئ والملاجئ للاستعداد لأي أعمال عسكرية داخلية أو خارجية، مثل اندلاع أعمال شغب في مدن مختلطة بين العرب واليهود، مثل يافا واللد.
ونقلت الصحيفة على لسان المقدم ساغي باروخ، أن الجيش الإسرائيلي يقوم بالاستعداد والتحضير للرد على أي عملية شغب أو اعتراض أو مقاومة قبل وصولها، مشيرا إلى أنه لا يعرف متى وأين ستكون العملية التالية على الجبهة الداخلية لبلاده، لكنه يأمل نجاح إسرائيل في التصدي لها ومقاومتها.
وشدد المسؤول الإسرائيلي على أن هناك نقاط ضعف في الجبهة الداخلية لبلاده، تتمثل في الملاجئ والمخابئ التي يلجأ إليها الإسرائيليون خلال العمليات العسكرية أو أثناء الحرب مع قطاع غزة، آملا إصلاح هذه المخابئ وإعادة تأهيلها لاستخدام خلال أي حالات الطوارئ.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:03 GMTطائرة تجسس تابعة لـ"حزب الله" تكشف أسرار الحزب بعد سقوطها داخل إسرائيل
10:03 GMTداعية مصري يطالب وزير الأوقاف بتعميم الدعاء للرئيس السيسي على المنابر
10:00 GMTأول معركة لـ "القرش الأسود"...كيف نفذت مهمتها
09:54 GMTنيوكاسل يعلن عن أول صفقاته منذ انتقال ملكيته إلى صندوق الاستثمار السعودي
09:51 GMTالأمم المتحدة تحذر من انفجار الوضع شمالي إثيوبيا
09:49 GMTالكويت تهيب برعاياها مغادرة كازاخستان
09:44 GMTموجة بيع واسعة تطيح بعملة بيتكوين... خسائر ضخمة لم تشهدها منذ سبتمبر
09:41 GMTبريطانيا... نشر المزيد من قوات الجيش في العاصمة لمواجهة كورونا
09:39 GMTالبنتاغون يضطر إلى إنفاق ملايين الدولارات بسبب الغواصات الروسية الجديدة
09:35 GMTوزارة الدفاع الإسرائيلية تعدد قدرات إيران العسكرية وتكشف أسرارا جديدة
09:32 GMTالقوات العراقية تكتشف كدس عتاد تابع لـ"داعش" في الأنبار
09:28 GMTرئيس كازاخستان يشكر رؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي على دعمهم للجمهورية
09:26 GMTالخارجية الصينية: بكين تعارض أي قوى خارجية تحرض على العنف في كازاخستان
09:15 GMTتعيين أول امرأة في تاريخ باكستان قاضية بالمحكمة العليا
09:12 GMTأمريكا تعلن فرض عقوبات على 8 مسؤولين حكوميين من كوبا... "يسجنون المتظاهرين"
08:55 GMTصندوق النقد الدولي يكشف اعتزام الأردن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء
08:53 GMTمن هو ديفيد ساترفيلد الذي عينته أمريكا مبعوثا للأزمة السودانية؟
08:50 GMTالمجر تطلق النار على شاحنة تقل مهاجرين
08:48 GMTرئيس كازاخستان يأمر الجيش بإطلاق النار على المسلحين دون سابق إنذار
08:47 GMTزوجان من نفس الجنس يخسران قضية في كوريا الجنوبية