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https://arabic.sputniknews.com/20220107/مساعد-الرئيس-الإيراني-اسم-الراحل-قاسم-سليماني-يزرع-الخوف-في-قلوب-الأعداء-1055081478.html
مساعد الرئيس الإيراني: اسم الراحل قاسم سليماني يزرع الخوف في قلوب الأعداء
مساعد الرئيس الإيراني: اسم الراحل قاسم سليماني يزرع الخوف في قلوب الأعداء
قال محمد حسيني، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، اليوم الجمعة، إن "اسم الشهيد قائد فيلق ‏القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، يزرع الخوف... 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T21:44+0000
2022-01-07T21:45+0000
العالم
أخبار إيران
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وشدد حسيني خلال زيارته لروضة الشهداء في مدينة كرمان أن "اسم سليماني سيظل حيا وخالدا إلى الأبد في قلوب الأحرار"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وهدد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، بالانتقام لقاسم سليماني من الأمريكيين داخل منازلهم.يشار إلى أنه في 3 يناير/كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.
https://arabic.sputniknews.com/20220103/ظريف-يهاجم-ترامب-ونتنياهو-في-الذكرى-الثانية-لمقتل-قاسم-سليماني-1054887687.html
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العالم, أخبار إيران

مساعد الرئيس الإيراني: اسم الراحل قاسم سليماني يزرع الخوف في قلوب الأعداء

21:44 GMT 07.01.2022 (تم التحديث: 21:45 GMT 07.01.2022)
© REUTERS / Naif Rahmaصورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020
صورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
صورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020
© REUTERS / Naif Rahma
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قال محمد حسيني، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، اليوم الجمعة، إن "اسم الشهيد قائد فيلق ‏القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، يزرع الخوف في قلوب الأعداء".‏
وشدد حسيني خلال زيارته لروضة الشهداء في مدينة كرمان أن "اسم سليماني سيظل حيا وخالدا إلى الأبد في قلوب الأحرار"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وهدد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، بالانتقام لقاسم سليماني من الأمريكيين داخل منازلهم.
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يشار إلى أنه في 3 يناير/كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.
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