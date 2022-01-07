تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220107/مستشار-رئيس-كازاخستان-السابق-يحمل-بعض-المسؤولين-وزر-الأزمة-بسبب-الخيانة-1055072535.html
مستشار رئيس كازاخستان السابق يحمل بعض المسؤولين وزر الأزمة بسبب "الخيانة"
مستشار رئيس كازاخستان السابق يحمل بعض المسؤولين وزر الأزمة بسبب "الخيانة"
اعتبر يرموخاميت يرتيسباييف، المستشار الأول للرئيس السابق لكازاخستان نور سلطان نزارباييف (والذي شغل منصب وزير الثقافة والإعلام سابقا)، أن "خيانة بعض المسؤولين... 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T15:49+0000
2022-01-07T15:49+0000
العالم
كازاخستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1054967780_23:0:1280:707_1920x0_80_0_0_1acf9f0d118a7e434138623d24d476ed.jpg
وقال يرتيسباببف على قناة "الخبر 24": "أصبح ما يحدث حاليًا في كازاخستان أخطر أزمة منذ 30 عامًا في كامل مساحة الاتحاد السوفيتي سابقا".وأضاف: "إن حجم محاولة الانقلاب هذه، والتمرد المسلح صادم، وهي محاولة منظمة وقوية، كان من المستحيل تنفيذها دون خونة من أعلى مستويات السلطة، وخاصة السلطات التنفيذية".وذكر يرتيسباببف أن "المعسكرات التدريبية موجودة منذ عدة سنوات".وأشار إلى أن "هدف المتآمرين هو عزل الرئيس قاسم جومارت توكاييف من السلطة".وخلال أعمال الشغب في ألما آتا، استولى المهاجمون على مبنى المطار، وعلق يرتيسباييف على ذلك: "قبل 40 دقيقة من الهجوم على المطار، صدر أمر بإزالة طوق الحراسة بالكامل".وألقت وزارة الداخلية في كازاخستان القبض على أكثر من 3 آلاف شخص خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد.وأفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، نقلا عن الوزارة الداخلية الكازاخية أن 26 مسلحًا قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن.وأضافت وزارة الداخلية أن 18 مسلحا آخرين أصيبوا، بحسب ما أفادت قناة "خبر 24" التي تديرها الدولة.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/معجزة-الميلادالروس-يشاهدون-نيزكا-يضيء-كبد-السماءفيديو-1055062748.html
كازاخستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1054967780_296:0:1239:707_1920x0_80_0_0_d1b93125a57ceb137bf2a5b51cfecea8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, كازاخستان

مستشار رئيس كازاخستان السابق يحمل بعض المسؤولين وزر الأزمة بسبب "الخيانة"

15:49 GMT 07.01.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان
الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
اعتبر يرموخاميت يرتيسباييف، المستشار الأول للرئيس السابق لكازاخستان نور سلطان نزارباييف (والذي شغل منصب وزير الثقافة والإعلام سابقا)، أن "خيانة بعض المسؤولين والضباط كانت أحد أسباب الأزمة في البلاد".
وقال يرتيسباببف على قناة "الخبر 24": "أصبح ما يحدث حاليًا في كازاخستان أخطر أزمة منذ 30 عامًا في كامل مساحة الاتحاد السوفيتي سابقا".
وأضاف: "إن حجم محاولة الانقلاب هذه، والتمرد المسلح صادم، وهي محاولة منظمة وقوية، كان من المستحيل تنفيذها دون خونة من أعلى مستويات السلطة، وخاصة السلطات التنفيذية".
وذكر يرتيسباببف أن "المعسكرات التدريبية موجودة منذ عدة سنوات".
وأشار إلى أن "هدف المتآمرين هو عزل الرئيس قاسم جومارت توكاييف من السلطة".
نيزك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
"معجزة الميلاد"...الروس يشاهدون نيزكا يضيء كبد السماء...فيديو
11:54 GMT
وخلال أعمال الشغب في ألما آتا، استولى المهاجمون على مبنى المطار، وعلق يرتيسباييف على ذلك: "قبل 40 دقيقة من الهجوم على المطار، صدر أمر بإزالة طوق الحراسة بالكامل".
وألقت وزارة الداخلية في كازاخستان القبض على أكثر من 3 آلاف شخص خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد.
وأفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، نقلا عن الوزارة الداخلية الكازاخية أن 26 مسلحًا قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن.
وأضافت وزارة الداخلية أن 18 مسلحا آخرين أصيبوا، بحسب ما أفادت قناة "خبر 24" التي تديرها الدولة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:12 GMTإصابة 21 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة
16:07 GMTوفاة سيدني بواتييه... أول ممثل أسود يفوز بجائزة أوسكار
16:04 GMTمزارع تركي يلبس أبقاره نظارات واقع افتراضي لتحسين إنتاج الألبان
15:50 GMTمن هو مبعوث أمريكا الجديد إلى السودان؟
15:49 GMTمستشار رئيس كازاخستان السابق يحمل بعض المسؤولين وزر الأزمة بسبب "الخيانة"
15:44 GMTدراسة: النساء أكثر عرضة للوفاة داخل غرفة العمليات عندما يكون الجراح رجلا
15:41 GMTقبيل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي... سيناريوهات تشكيل الحكومة المقبلة
15:35 GMTدواء مخصص للرجال ينقذ سيدة مصابة بكورونا من الموت
15:30 GMTارتفاع عدد المصابين بكورونا في بعثة منتخب مصر... واستدعاء لاعبين آخرين
15:27 GMTأمريكا لم تشهد ذروة موجة "أوميكرون" رغم تسجيلها مئات آلاف الإصابات يوميا
15:25 GMTلودريان معلقا على عودة السفير الجزائري: إنه خبر جيد... فيديو
15:15 GMTالكنيسة الروسية في دمشق تحتفل بالميلاد المجيد
15:13 GMTالخطوط الجوية التركية تلغي جميع الرحلات إلى كازاخستان
15:12 GMTمحمد صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم
15:11 GMTأفضل الأطعمة التي يجب تناولها عند الإصابة بأوميكرون
15:06 GMT"ساري" طفل التوحد... حفظ القرآن في الثانية وخطف القلوب بعبقريته اللغوية
15:02 GMTتقارير تكشف ما يخطط ترامب له في 21 فبراير... "يوم الرئيس"
15:00 GMTبعد أزمة ديوكوفيتش... أستراليا تحتجز لاعبة تنس أخرى وتستعد لترحيلها
14:56 GMTسماع دوي انفجارات في باحة إحدى مناطق مدينة ألما آتا
14:55 GMTبعد كارثة البرلمان... اندلاع حريق بمبنى وزارة العدل في جنوب أفريقيا