مصر...انتصار السيسي تهنئ الأقباط بعيد الميلاد

وقالت انتصار السيسي في منشور لها عبر صفحتها الرسمية، في موقع "فيسبوك": "كل عام وشعب مصر والإخوة الأقباط بخير بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد التي تعكس دلالات عبقرية الشعب المصري، في الإخاء والمحبة والتعايش الإنساني بين أبناء الرسالات السماوية".وأضافت قرينة الرئيس المصري: "وإنني أدعو الله في هذه المناسبة الكريمة أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر. كل عام وأنتم بخير".
هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أقباط مصر بمناسبة حلول عيد الميلاد.
وقالت انتصار السيسي في منشور لها عبر صفحتها الرسمية، في موقع "فيسبوك": "كل عام وشعب مصر والإخوة الأقباط بخير بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد التي تعكس دلالات عبقرية الشعب المصري، في الإخاء والمحبة والتعايش الإنساني بين أبناء الرسالات السماوية".
وأضافت قرينة الرئيس المصري: "وإنني أدعو الله في هذه المناسبة الكريمة أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر. كل عام وأنتم بخير".