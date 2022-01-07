https://arabic.sputniknews.com/20220107/معجزة-الميلادالروس-يشاهدون-نيزكا-يضيء-كبد-السماءفيديو-1055062748.html

"معجزة الميلاد"...الروس يشاهدون نيزكا يضيء كبد السماء...فيديو

"معجزة الميلاد"...الروس يشاهدون نيزكا يضيء كبد السماء...فيديو

شاهد سكان جمهورية القرم وسيفاستوبول، وكذلك إقليم كراسنودار، عشية عيد الميلاد حسب التقويم الشرقي، ظاهرة فلكية، حوالي الساعة 19:40، حيث ظهر نيزك لامع في السماء. 07.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-07T11:54+0000

2022-01-07T11:54+0000

2022-01-07T11:54+0000

روسيا

معجزة

نيزك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103789/96/1037899665_0:57:1281:777_1920x0_80_0_0_02c34e91148a514ebbfd1b42e55e38c2.png

وعلى الرغم من أنه أفل في غضون ثوانٍ، إلا أن بعض من رآه تمكن من التقاط هذه الظاهرة النادرة بالكاميرا.يكتب الناس على الشبكات الاجتماعية أنه في مرحلة ما أصبحت السماء مضيئة لثانية، كالصباح، ثم غلف كل شيء مرة أخرى في الظلام، لم يفهم الجميع على الفور ما حدث، من المفترض أن الفيديو نفسه تم تصويره في إقليم كراسنودار.وعلق بعضهم: "لثانية سطع نور يتوهج كالنهار"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفيديرالية "فان" اليوم الجمعة.وعلق آخرون: "رأيناه للتو في كراسنودار، بدا كما لو أنه قد طار فوقنا، لقد كان ساطعًا جدًا، وكان الضوء خليطًا بين الأخضر والأزرق، كما أن كان يجر ذيلا لامعا".ورأى آخرون، في هذا الحدث عشية عيد الميلاد "بشارة خير ترسله السماء إلى البشرية تحدث تغييرات جيدة وعالمية، لأن هذه علامة من الأعلى على حماية الناس".ومن المعروف أن سكان روسيا حتى 7 يناير/ كانون الثاني يمكنهم مشاهدة "اصطفاف الكواكب"، والذي يمكن رؤيته بشكل أفضل من الساعة 16:00 حتى 18:00 بتوقيت موسكو، في السماء، وبالعين المجردة، يمكنك أن ترى كيف تصطف جميع الكواكب، باستثناء المريخ، أي عطارد، والزهرة، وزحل، والمشتري، وبلوتو، في صف واحد.

https://arabic.sputniknews.com/20220107/خبير-تغذية-يكشف-كنوزا-علاجية-في-التمر-منها-مكافحة-ألزهايمر-1055060456.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, معجزة, نيزك