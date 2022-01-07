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https://arabic.sputniknews.com/20220107/معجزة-الميلادالروس-يشاهدون-نيزكا-يضيء-كبد-السماءفيديو-1055062748.html
"معجزة الميلاد"...الروس يشاهدون نيزكا يضيء كبد السماء...فيديو
"معجزة الميلاد"...الروس يشاهدون نيزكا يضيء كبد السماء...فيديو
شاهد سكان جمهورية القرم وسيفاستوبول، وكذلك إقليم كراسنودار، عشية عيد الميلاد حسب التقويم الشرقي، ظاهرة فلكية، حوالي الساعة 19:40، حيث ظهر نيزك لامع في السماء. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T11:54+0000
2022-01-07T11:54+0000
روسيا
معجزة
نيزك
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وعلى الرغم من أنه أفل في غضون ثوانٍ، إلا أن بعض من رآه تمكن من التقاط هذه الظاهرة النادرة بالكاميرا.يكتب الناس على الشبكات الاجتماعية أنه في مرحلة ما أصبحت السماء مضيئة لثانية، كالصباح، ثم غلف كل شيء مرة أخرى في الظلام، لم يفهم الجميع على الفور ما حدث، من المفترض أن الفيديو نفسه تم تصويره في إقليم كراسنودار.وعلق بعضهم: "لثانية سطع نور يتوهج كالنهار"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفيديرالية "فان" اليوم الجمعة.وعلق آخرون: "رأيناه للتو في كراسنودار، بدا كما لو أنه قد طار فوقنا، لقد كان ساطعًا جدًا، وكان الضوء خليطًا بين الأخضر والأزرق، كما أن كان يجر ذيلا لامعا".ورأى آخرون، في هذا الحدث عشية عيد الميلاد "بشارة خير ترسله السماء إلى البشرية تحدث تغييرات جيدة وعالمية، لأن هذه علامة من الأعلى على حماية الناس".ومن المعروف أن سكان روسيا حتى 7 يناير/ كانون الثاني يمكنهم مشاهدة "اصطفاف الكواكب"، والذي يمكن رؤيته بشكل أفضل من الساعة 16:00 حتى 18:00 بتوقيت موسكو، في السماء، وبالعين المجردة، يمكنك أن ترى كيف تصطف جميع الكواكب، باستثناء المريخ، أي عطارد، والزهرة، وزحل، والمشتري، وبلوتو، في صف واحد.
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روسيا, معجزة, نيزك

"معجزة الميلاد"...الروس يشاهدون نيزكا يضيء كبد السماء...فيديو

11:54 GMT 07.01.2022
© Photo / CC0نيزك
نيزك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© Photo / CC0
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شاهد سكان جمهورية القرم وسيفاستوبول، وكذلك إقليم كراسنودار، عشية عيد الميلاد حسب التقويم الشرقي، ظاهرة فلكية، حوالي الساعة 19:40، حيث ظهر نيزك لامع في السماء.
وعلى الرغم من أنه أفل في غضون ثوانٍ، إلا أن بعض من رآه تمكن من التقاط هذه الظاهرة النادرة بالكاميرا.
يكتب الناس على الشبكات الاجتماعية أنه في مرحلة ما أصبحت السماء مضيئة لثانية، كالصباح، ثم غلف كل شيء مرة أخرى في الظلام، لم يفهم الجميع على الفور ما حدث، من المفترض أن الفيديو نفسه تم تصويره في إقليم كراسنودار.
وعلق بعضهم: "لثانية سطع نور يتوهج كالنهار"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفيديرالية "فان" اليوم الجمعة.
وعلق آخرون: "رأيناه للتو في كراسنودار، بدا كما لو أنه قد طار فوقنا، لقد كان ساطعًا جدًا، وكان الضوء خليطًا بين الأخضر والأزرق، كما أن كان يجر ذيلا لامعا".
ورأى آخرون، في هذا الحدث عشية عيد الميلاد "بشارة خير ترسله السماء إلى البشرية تحدث تغييرات جيدة وعالمية، لأن هذه علامة من الأعلى على حماية الناس".
التمر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
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10:54 GMT
ومن المعروف أن سكان روسيا حتى 7 يناير/ كانون الثاني يمكنهم مشاهدة "اصطفاف الكواكب"، والذي يمكن رؤيته بشكل أفضل من الساعة 16:00 حتى 18:00 بتوقيت موسكو، في السماء، وبالعين المجردة، يمكنك أن ترى كيف تصطف جميع الكواكب، باستثناء المريخ، أي عطارد، والزهرة، وزحل، والمشتري، وبلوتو، في صف واحد.
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