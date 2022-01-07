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مقتل 3 أشخاص إثر انفجار جنوب غربي الصين
مقتل 3 أشخاص إثر انفجار جنوب غربي الصين
لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة، إثر انفجار في مطعم في بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، فيما أنقذت سلطات الطوارئ 13 شخصا حتى الآن. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وأفادت شبكة "سي جي تي إن" التلفزيونية الصينية "بوفاة 3 أشخاص في انفجار في منطقة وولونغ في مقاطعة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، فيما تم إنقاذ 13 شخصًا، ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية".ووقع الحادث بسبب ما يشتبه في أنه تسرب غازي أدى إلى الانفجار الذي أسفر عن انهيار المطعم، كما تم نقل عدد من المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب الوكالة.وفي وقت سابق، ذكر تلفزيون الصين المركزي أن انفجارا وقع، اليوم الجمعة، في مدينة تشونغتشينغ في وسط الصين، مشيرا إلى أن خدمات الطوارئ انتقلت إلى مكان الحادث في تلك المدينة حيث يعيش أكثر من 32 مليون شخص وفقا للتعداد الوطني لعام 2020.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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مقتل 3 أشخاص إثر انفجار جنوب غربي الصين

11:48 GMT 07.01.2022
© REUTERS / THOMAS PETERالشرطة الصينية أثناء انفجار قرب السفارة الأمريكية في بكين
الشرطة الصينية أثناء انفجار قرب السفارة الأمريكية في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / THOMAS PETER
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لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة، إثر انفجار في مطعم في بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، فيما أنقذت سلطات الطوارئ 13 شخصا حتى الآن.
القاهرة - سبوتنيك. وأفادت شبكة "سي جي تي إن" التلفزيونية الصينية "بوفاة 3 أشخاص في انفجار في منطقة وولونغ في مقاطعة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، فيما تم إنقاذ 13 شخصًا، ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية".

وأوضحت وكالة "شينخوا" الرسمية أن "انفجارا هز مطعما في مكتب حكومي فرعي في منطقة وولونغ في بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، ظهر اليوم الجمعة بتوقيت بكين".

ووقع الحادث بسبب ما يشتبه في أنه تسرب غازي أدى إلى الانفجار الذي أسفر عن انهيار المطعم، كما تم نقل عدد من المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب الوكالة.
وفي وقت سابق، ذكر تلفزيون الصين المركزي أن انفجارا وقع، اليوم الجمعة، في مدينة تشونغتشينغ في وسط الصين، مشيرا إلى أن خدمات الطوارئ انتقلت إلى مكان الحادث في تلك المدينة حيث يعيش أكثر من 32 مليون شخص وفقا للتعداد الوطني لعام 2020.
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