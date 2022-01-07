https://arabic.sputniknews.com/20220107/مكتب-القيادة-في-ألما-آتا-يهدد-بعقوبات-أشد-على-هذه-الفئة-1055054499.html

مكتب القيادة في ألما آتا يهدد بعقوبات أشد على هذه الفئة

مكتب القيادة في ألما آتا يهدد بعقوبات أشد على هذه الفئة

هدّد مكتب القيادة في ألما آتا بعقوبات "أشد" على السيارات التي لا تحمل لوحات ترخيص، حيث يستخدم الإرهابيون مثل هذه المركبات. 07.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-07T07:59+0000

2022-01-07T07:59+0000

2022-01-07T07:59+0000

كازاخستان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png

وبحسب "سبوتنيك كازاخستان"، في ألما آتا، هناك حظر على مرور السيارات من دون أرقام رسمية.وحذّر مكتب قائد ألما آتا أصحاب السيارات بأنهم مطالبون بالتنقل في أنحاء المدينة فقط بأرقام الدولة ولديهم الوثائق اللازمة معهم.وتابع بيان القيادة: "يُذكر أنه بخلاف ذلك سيتم تطبيق أشد عقوبات حالة الطوارئ على مالكي السيارات والمركبات التي لا تحمل لوحات ترخيص". لأنه، وبحسب المعلومات الواردة، في ألما آتا يتحرك الإرهابيون في سيارات دون لوحات تسجيل.وقبل أيام اندلعت احتجاجات في المناطق الغربية من كازاخستان على خلفية قرار حكومي برفع أسعار الغاز، ورغم إعلان الحكومة أنها ستعيد النظر في قرارها بعد حدوث التظاهرات، إلا أن المظاهرات لم تهدأ بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد.وتحولت الاحتجاجات في كازاخستان، خلال اليومين الأخيرين، لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، أدت لوقوع قتلى ومصابين من الطرفين، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد.

https://arabic.sputniknews.com/20220107/الخارجية-الروسية-لـسبوتنيك-موسكو-على-يقين-من-أن-كازاخستان-ستتجاوز-المشاكل-الحالية-1055053583.html

كازاخستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

كازاخستان