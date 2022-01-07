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https://arabic.sputniknews.com/20220107/ملك-الأردن-يوفد-مندوبا-لحضور-أعياد-الميلاد-في-فلسطين-1055054118.html
ملك الأردن يوفد مندوبا لحضور أعياد الميلاد في فلسطين
ملك الأردن يوفد مندوبا لحضور أعياد الميلاد في فلسطين
أوفد الملك عبد الله بن الحسين وزير الداخلية في الحكومة الأردنية مازن الفراية، مندوباً عنه لحضور عشاء أعياد الميلاد المجيدة حسب التقويم الشرقي. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T07:56+0000
2022-01-07T07:56+0000
2022-01-07T07:56+0000
الأردن
فلسطين
أخبار الملك عبد الله الثاني
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ووفقا لموقع عمون، فقد أكد الوزير الأردني دعم المملكة "للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة للوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".ونقل الفراية تحيات ملك الأردن للحضور، قائلا إنه يتمنى "أن يكون هذا العام عام سلام ومحبة وتراجع للوباء في فلسطين والعالم".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأردن, فلسطين, أخبار الملك عبد الله الثاني
ملك الأردن يوفد مندوبا لحضور أعياد الميلاد في فلسطين
أوفد الملك عبد الله بن الحسين وزير الداخلية في الحكومة الأردنية مازن الفراية، مندوباً عنه لحضور عشاء أعياد الميلاد المجيدة حسب التقويم الشرقي.
ووفقا لموقع
عمون،
فقد أكد الوزير الأردني دعم المملكة "للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة للوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
ونقل الفراية تحيات
ملك الأردن
للحضور، قائلا إنه يتمنى "أن يكون هذا العام عام سلام ومحبة وتراجع للوباء في فلسطين والعالم".