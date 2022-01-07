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https://arabic.sputniknews.com/20220107/مناورة-غير-عادية-لمقاتلات-سو-30-تظهر-قدرة-القوات-الجوية-الروسية-فيديو-1055065502.html
مناورة غير عادية لمقاتلات "سو-30" تظهر قدرات القوات الجوية الروسية... فيديو
مناورة غير عادية لمقاتلات "سو-30" تظهر قدرات القوات الجوية الروسية... فيديو
تظهر المناورات المثيرة للإعجاب لمقاتلات "سو-30إس إم" الروسية المستوى العالي من الاستعداد القتالي لقوات الفضاء الروسية، حسب الصحيفة الهندية EurAsian Times. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T13:15+0000
2022-01-07T13:16+0000
رصد عسكري
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قام مؤلفو المنشور بتحليل مقطع فيديو تم نشره مؤخرًا على قناة Fighterbomber على "يوتيوب" المتعلقة بالطيران. يلتقط الفيديو مناورة غير عادية لمقاتلات روسية من طراز "سو-30إس إم". تطلق أربع طائرات مقاتلة ثمانية صواريخ جو - جو في وقت واحد.لم يتم تحديد مكان ووقت التقاط الفيديو. ومع ذلك، في وصف الفيديو، يُشار إلى أنه بمساعدة الصواريخ، ضربت المقاتلات أهدافًا صغيرة الحجم M6 تحاكي أهدافًا جوية.وجد معلقو EurAsian Times هذه المناورة مؤثرة للغاية وغير عادية. في رأيهم، أظهرت القوة الرائعة لقوات الفضاء الجوية.يعتقد الخبراء الهنود أنه تم استخدام صواريخ إر-37، قصيرة المدى الموجهة بنظام التوجيه بالأشعة تحت الحمراء، أثناء ممارسة الرماية. أما بالنسبة للهدف، فقد قام بمحاكاة قذيفة معادية قادرة على ضرب أنظمة دفاع جوي برية أو بحرية.عند تقييم الترسانة العسكرية للمقاتلات الروسية، لاحظ الخبراء أنه بالإضافة إلى صاروخ إر-37، تمتلك القوات الفضائية الروسية إر-74إم محسّنًا، وهو أكثر فعالية ضد الأهداف عالية السرعة.قال الخبراء إن "الخصائص التقنية لهذا الصاروخ تقلل من فرص هروب طائرة معادية خلال معركة جوية شرسة".
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رصد عسكري

مناورة غير عادية لمقاتلات "سو-30" تظهر قدرات القوات الجوية الروسية... فيديو

13:15 GMT 07.01.2022 (تم التحديث: 13:16 GMT 07.01.2022)
© Sputnik . Alexander Vilf / الذهاب إلى بنك الصورمقاتلة "سو-30إس إم" ضمن فريق الاستعراض الجوي "روسكيه فيتيازي" (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا
مقاتلة سو-30إس إم ضمن فريق الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© Sputnik . Alexander Vilf
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تظهر المناورات المثيرة للإعجاب لمقاتلات "سو-30إس إم" الروسية المستوى العالي من الاستعداد القتالي لقوات الفضاء الروسية، حسب الصحيفة الهندية EurAsian Times.
قام مؤلفو المنشور بتحليل مقطع فيديو تم نشره مؤخرًا على قناة Fighterbomber على "يوتيوب" المتعلقة بالطيران. يلتقط الفيديو مناورة غير عادية لمقاتلات روسية من طراز "سو-30إس إم". تطلق أربع طائرات مقاتلة ثمانية صواريخ جو - جو في وقت واحد.
لم يتم تحديد مكان ووقت التقاط الفيديو. ومع ذلك، في وصف الفيديو، يُشار إلى أنه بمساعدة الصواريخ، ضربت المقاتلات أهدافًا صغيرة الحجم M6 تحاكي أهدافًا جوية.
وجد معلقو EurAsian Times هذه المناورة مؤثرة للغاية وغير عادية. في رأيهم، أظهرت القوة الرائعة لقوات الفضاء الجوية.
جاء في المنشور: "تلعب تدريبات الرماية الجوية دورًا مهمًا في إعداد الطيران العسكري لمعركة حقيقية". يبدو أن القوات الجوية الروسية قد رفعت المستوى أعلى من خلال مناورة نادراً ما تستخدم أثناء التدريبات. نحن نتحدث عن إطلاق متزامن لصواريخ جو - جو من عدة مقاتلات".
يعتقد الخبراء الهنود أنه تم استخدام صواريخ إر-37، قصيرة المدى الموجهة بنظام التوجيه بالأشعة تحت الحمراء، أثناء ممارسة الرماية. أما بالنسبة للهدف، فقد قام بمحاكاة قذيفة معادية قادرة على ضرب أنظمة دفاع جوي برية أو بحرية.

يؤكد الخبراء أن "مثل هذه التدريبات، في ظروف قريبة من القتال الحقيقي، توفر للطيار تجربة قيمة للغاية، والتي تختلف تمامًا عن الخبرة المكتسبة أثناء التدريب على جهاز تدريب". وكلما زاد عدد الطائرات التي تشارك في المناورات، كلما زاد عدد الصواريخ التي تستخدمها، وزادت صعوبة التدريبات والمهارة التي تتطلبها من الطيارين".

عند تقييم الترسانة العسكرية للمقاتلات الروسية، لاحظ الخبراء أنه بالإضافة إلى صاروخ إر-37، تمتلك القوات الفضائية الروسية إر-74إم محسّنًا، وهو أكثر فعالية ضد الأهداف عالية السرعة.
قال الخبراء إن "الخصائص التقنية لهذا الصاروخ تقلل من فرص هروب طائرة معادية خلال معركة جوية شرسة".
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