من هو مبعوث أمريكا الجديد إلى السودان؟

يعد عمل ساترفيلد كسفير للولايات المتحدة في تركيا هو الأكثر أهمية، حيث عمل إبان فترة حساسة في العلاقات بين الولايات المتحدة وأنقرة، نظرا لما قام به وقتها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من شراء أسلحة من روسيا، وهو الأمر الذي أثار حفيظة واشنطن.
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تعيين سفيرها السابق في تركيا والذي انتهت ولايته فيها، ديفيد ساترفيلد، مبعوثا خاصا لحل أزمتي السودان وإثيوبيا، خلفا لـجيفري فيلتمان.
يعد عمل ساترفيلد كسفير للولايات المتحدة في تركيا هو الأكثر أهمية، حيث عمل إبان فترة حساسة في العلاقات بين الولايات المتحدة وأنقرة، نظرا لما قام به وقتها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من شراء أسلحة من روسيا، وهو الأمر الذي أثار حفيظة واشنطن.