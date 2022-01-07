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من هو مبعوث أمريكا الجديد إلى السودان؟
من هو مبعوث أمريكا الجديد إلى السودان؟
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تعيين سفيرها السابق في تركيا والذي انتهت ولايته فيها، ديفيد ساترفيلد، مبعوثا خاصا لحل أزمتي السودان وإثيوبيا، خلفا لـجيفري... 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T15:50+0000
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يعد عمل ساترفيلد كسفير للولايات المتحدة في تركيا هو الأكثر أهمية، حيث عمل إبان فترة حساسة في العلاقات بين الولايات المتحدة وأنقرة، نظرا لما قام به وقتها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من شراء أسلحة من روسيا، وهو الأمر الذي أثار حفيظة واشنطن.
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من هو مبعوث أمريكا الجديد إلى السودان؟

15:50 GMT 07.01.2022 (تم التحديث: 15:59 GMT 07.01.2022)
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تعيين سفيرها السابق في تركيا والذي انتهت ولايته فيها، ديفيد ساترفيلد، مبعوثا خاصا لحل أزمتي السودان وإثيوبيا، خلفا لـجيفري فيلتمان.
يعد عمل ساترفيلد كسفير للولايات المتحدة في تركيا هو الأكثر أهمية، حيث عمل إبان فترة حساسة في العلاقات بين الولايات المتحدة وأنقرة، نظرا لما قام به وقتها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من شراء أسلحة من روسيا، وهو الأمر الذي أثار حفيظة واشنطن.
من هو مبعوث أمريكا الجديد للأزمة السودانية؟ - سبوتنيك عربي
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