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https://arabic.sputniknews.com/20220107/موجة-بيع-واسعة-تطيح-بعملة-بيتكوين-خسائر-ضخمة-لم-تشهدها-منذ-سبتمبر-1055057593.html
موجة بيع واسعة تطيح بعملة بيتكوين... خسائر ضخمة لم تشهدها منذ سبتمبر
موجة بيع واسعة تطيح بعملة بيتكوين... خسائر ضخمة لم تشهدها منذ سبتمبر
تراجعت العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم بيتكوين، اليوم الجمعة، منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، سبب موجة بيع كبيرة. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T09:44+0000
2022-01-07T09:44+0000
بتكوين
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وانخفضت بيتكوين بنسبة وصلت لأكثر من خمسة في المئة، لتبلغ أدنى مستوى لها منذ نهاية سبتمبر، بسحب وكالة "رويترز".وتراجعت العملة المشفرة إلى أقل من 41 ألف دولار، في ظل موجة بيع أوسع نطاقا للعملات المشفرة.وانخفضت بتكوين بنسبة 3.7 في المئة، خلال آخر تداول لها بعدما لامست 40938 دولارا، وهو أقل مستوياتها منذ 29 سبتمبر.يشار إلى أن بيتكوين فقدت أكثر من 40 في المئة من قيمتها منذ بلوغها ارتفاعا قياسيا عند 69 ألف دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وتأثرت بيتكوين، هذا الأسبوع، في أعقاب انقطاع خدمة الإنترنت في كازاخستان، بسبب موجة احتجاجات متصاعدة، الأمر الذي أثر سلبا على تعدين العملات المشفرة سريع النمو في البلاد.وواجهت العملة المشفرة ضغوطا بعد إعلان وقائع أحدث اجتماع للبنك المركزي الأمريكي، يوم الأربعاء الماضي، والذي يتجه على ما يبدو إلى المزيد من التشديد للسياسة النقدية مما قوض شهية المستثمرين للأصول المحفوفة بالمخاطر.وتراجعت عملة إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة، بنحو 8.6 في المئة إلى 3114 دولارا، وهو أقل مستوياتها منذ أول أكتوبر/ تشرين الأول.
https://arabic.sputniknews.com/20210810/بتكوين-والعملات-المشفرة-تسجل-نزوحا-للتدفقات-لخامس-أسبوع-على-التوالي-1049808414.html
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بتكوين

موجة بيع واسعة تطيح بعملة بيتكوين... خسائر ضخمة لم تشهدها منذ سبتمبر

09:44 GMT 07.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvic عملة البيتكوين، 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
 عملة البيتكوين، 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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تراجعت العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم بيتكوين، اليوم الجمعة، منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، سبب موجة بيع كبيرة.
وانخفضت بيتكوين بنسبة وصلت لأكثر من خمسة في المئة، لتبلغ أدنى مستوى لها منذ نهاية سبتمبر، بسحب وكالة "رويترز".
بتكوين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2021
بتكوين والعملات المشفرة تسجل نزوحا للتدفقات لخامس أسبوع على التوالي
10 أغسطس 2021, 01:20 GMT
وتراجعت العملة المشفرة إلى أقل من 41 ألف دولار، في ظل موجة بيع أوسع نطاقا للعملات المشفرة.
وانخفضت بتكوين بنسبة 3.7 في المئة، خلال آخر تداول لها بعدما لامست 40938 دولارا، وهو أقل مستوياتها منذ 29 سبتمبر.
يشار إلى أن بيتكوين فقدت أكثر من 40 في المئة من قيمتها منذ بلوغها ارتفاعا قياسيا عند 69 ألف دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وتأثرت بيتكوين، هذا الأسبوع، في أعقاب انقطاع خدمة الإنترنت في كازاخستان، بسبب موجة احتجاجات متصاعدة، الأمر الذي أثر سلبا على تعدين العملات المشفرة سريع النمو في البلاد.
وواجهت العملة المشفرة ضغوطا بعد إعلان وقائع أحدث اجتماع للبنك المركزي الأمريكي، يوم الأربعاء الماضي، والذي يتجه على ما يبدو إلى المزيد من التشديد للسياسة النقدية مما قوض شهية المستثمرين للأصول المحفوفة بالمخاطر.
وتراجعت عملة إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة، بنحو 8.6 في المئة إلى 3114 دولارا، وهو أقل مستوياتها منذ أول أكتوبر/ تشرين الأول.
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