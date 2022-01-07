موجة بيع واسعة تطيح بعملة بيتكوين... خسائر ضخمة لم تشهدها منذ سبتمبر

وانخفضت بيتكوين بنسبة وصلت لأكثر من خمسة في المئة، لتبلغ أدنى مستوى لها منذ نهاية سبتمبر، بسحب وكالة "رويترز".وتراجعت العملة المشفرة إلى أقل من 41 ألف دولار، في ظل موجة بيع أوسع نطاقا للعملات المشفرة.وانخفضت بتكوين بنسبة 3.7 في المئة، خلال آخر تداول لها بعدما لامست 40938 دولارا، وهو أقل مستوياتها منذ 29 سبتمبر.يشار إلى أن بيتكوين فقدت أكثر من 40 في المئة من قيمتها منذ بلوغها ارتفاعا قياسيا عند 69 ألف دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وتأثرت بيتكوين، هذا الأسبوع، في أعقاب انقطاع خدمة الإنترنت في كازاخستان، بسبب موجة احتجاجات متصاعدة، الأمر الذي أثر سلبا على تعدين العملات المشفرة سريع النمو في البلاد.وواجهت العملة المشفرة ضغوطا بعد إعلان وقائع أحدث اجتماع للبنك المركزي الأمريكي، يوم الأربعاء الماضي، والذي يتجه على ما يبدو إلى المزيد من التشديد للسياسة النقدية مما قوض شهية المستثمرين للأصول المحفوفة بالمخاطر.وتراجعت عملة إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة، بنحو 8.6 في المئة إلى 3114 دولارا، وهو أقل مستوياتها منذ أول أكتوبر/ تشرين الأول.
وتراجعت العملة المشفرة إلى أقل من 41 ألف دولار، في ظل موجة بيع أوسع نطاقا للعملات المشفرة.
وانخفضت بتكوين بنسبة 3.7 في المئة، خلال آخر تداول لها بعدما لامست 40938 دولارا، وهو أقل مستوياتها منذ 29 سبتمبر.
يشار إلى أن بيتكوين فقدت أكثر من 40 في المئة من قيمتها منذ بلوغها ارتفاعا قياسيا عند 69 ألف دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وتأثرت بيتكوين، هذا الأسبوع، في أعقاب انقطاع خدمة الإنترنت في كازاخستان، بسبب موجة احتجاجات متصاعدة، الأمر الذي أثر سلبا على تعدين العملات المشفرة سريع النمو في البلاد.
وواجهت العملة المشفرة ضغوطا بعد إعلان وقائع أحدث اجتماع للبنك المركزي الأمريكي، يوم الأربعاء الماضي، والذي يتجه على ما يبدو إلى المزيد من التشديد للسياسة النقدية مما قوض شهية المستثمرين للأصول المحفوفة بالمخاطر.
وتراجعت عملة إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة، بنحو 8.6 في المئة إلى 3114 دولارا، وهو أقل مستوياتها منذ أول أكتوبر/ تشرين الأول.