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نائب لبناني: ميقاتي يدعو الحكومة للانعقاد خلال الساعات المقبلة
نائب لبناني: ميقاتي يدعو الحكومة للانعقاد خلال الساعات المقبلة
أكد النائب اللبناني عضو كتلة "الوسط المستقل" علي درويش، أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي سوف يدعو الحكومة للانعقاد خلال الساعات المقبلة. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T06:50+0000
2022-01-07T06:51+0000
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ووفقا لتصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، دلل درويش على ذلك بما وصفه بـ "المؤشرات الإيجابية"، لبداية مرحلة جديدة.وقال عضو كتلة "الوسط المستقل" التي يرأسها نجيب ميقاتي إن الأخير "يتجه لدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد في الساعات المقبلة لمناقشة مشروع الموازنة وغيرها من الملفات الملحّة، وهذا عامل مساعد على تخفيف التوتر في البلد".وعن طبيعة الموازنة التي سيناقشها مجلس الوزراء، قال درويش: "الموازنة ستكون واقعية وتبدأ بتوصيف المرحلة على مستوى الأرقام، وتحاكي سعر الصرف وكيفية احتسابه".يشار إلى أن ميقاتي كان قد التقى الرئيس ميشال عون، أول أمس الأربعاء، وأكد عقب اللقاء أن "الاجتماع مع الرئيس عون كان مثمراً وتم الاتفاق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب".وقال ميقاتي إنه أبلغ الرئيس عون أن "الموازنة العامة لعام 2022 باتت جاهزة وسيتم استلامها خلال اليومين المقبلين وفور استلام الموازنة سيتم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد".
https://arabic.sputniknews.com/20211220/رئيس-الوزراء-اللبناني-ينفي-عقد-صفقات-من-أجل-اجتماع-الحكومة-1054380128.html
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أخبار لبنان, الحكومة اللبنانية, أخبار حزب الله

نائب لبناني: ميقاتي يدعو الحكومة للانعقاد خلال الساعات المقبلة

06:50 GMT 07.01.2022 (تم التحديث: 06:51 GMT 07.01.2022)
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لبنان 13 سبتمبر 2021
 رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لبنان 13 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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أكد النائب اللبناني عضو كتلة "الوسط المستقل" علي درويش، أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي سوف يدعو الحكومة للانعقاد خلال الساعات المقبلة.
ووفقا لتصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، دلل درويش على ذلك بما وصفه بـ "المؤشرات الإيجابية"، لبداية مرحلة جديدة.
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وقال عضو كتلة "الوسط المستقل" التي يرأسها نجيب ميقاتي إن الأخير "يتجه لدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد في الساعات المقبلة لمناقشة مشروع الموازنة وغيرها من الملفات الملحّة، وهذا عامل مساعد على تخفيف التوتر في البلد".
وأوضح أن "المؤشرات إيجابية"، وقد بدأت تلك المؤشرات "مع الاتفاق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي على فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، لإقرار مجموعة من القوانين التي تواكب عمل الحكومة ومنها قانون الموازنة العامة".
وعن طبيعة الموازنة التي سيناقشها مجلس الوزراء، قال درويش: "الموازنة ستكون واقعية وتبدأ بتوصيف المرحلة على مستوى الأرقام، وتحاكي سعر الصرف وكيفية احتسابه".

ولفت إلى أن الموازنة "ستلحظ الانخفاض الهائل في مداخيل الدولة وكيفية تمويل الإنفاق العام، بالإضافة إلى البنود الإصلاحية".

يشار إلى أن ميقاتي كان قد التقى الرئيس ميشال عون، أول أمس الأربعاء، وأكد عقب اللقاء أن "الاجتماع مع الرئيس عون كان مثمراً وتم الاتفاق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب".
وقال ميقاتي إنه أبلغ الرئيس عون أن "الموازنة العامة لعام 2022 باتت جاهزة وسيتم استلامها خلال اليومين المقبلين وفور استلام الموازنة سيتم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد".
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