وزارة الدفاع الإسرائيلية تتوقع سيناريو "ذروة الوباء"
© REUTERS / RONEN ZVULUNإعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020
صاغت هيئة الطوارئ الوطنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية سيناريو لذروة تفشي وباء أوميكرون، تم تقديمه إلى رئيس الوزراء نفتالي بينيت والوزراء في حكومته.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، مساء اليوم الجمعة، إنه بحسب السيناريو، فسوف يخضع 30% من جميع العاملين الحيويين، أي نحو مليون مواطن إسرائيلي إلى الحجر الصحي.
تشير التقديرات إلى أنه حتى في أكثر السيناريوهات خطورة، لن يتضرر توفير الخدمات الأساسية للمواطن ولا يُتوقع حدوث نقص في المنتجات في الاقتصاد.
إلا أن سيناريو وزارة الدفاع الإسرائيلية أشار إلى أنه من المتوقع حدوث انخفاض في مستويات الخدمة، على سبيل المثال في تواتر خطوط الحافلات.
פרסום ראשון | התרחיש של משרד הביטחון לשיא המגפה: 30% מהעובדים החיוניים יהיו בבידוד— כאן חדשות (@kann_news) January 7, 2022
@ela1949 #שרוןואורי pic.twitter.com/ex4bD3Mw7H
وتدرس الحكومة الإسرائيلية إمكانية تقليص مدة الحجر الصحي للعمال والموظفيين في الوظائف الأكثر حيوية، كما حدث في نيويورك ودول أخرى حول العالم.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاعا جديدة في عدد الإصابات اليومي بكورونا في ظل تفشي متحور أوميكرون.
وقالت الوزارة في بيان إنها سجلت 16 ألفا و830 إصابة جديدة بكورونا أمس، لترتفع معدلات الإصابة من بين إجمالي من أجروا الاختبارات إلى 8.22%.
תמונת מצב 👇— משרד הבריאות (@IsraelMOH) January 7, 2022
4,309,141 מתחסנים מנה שלישית.
5,955,873 מתחסנים מנה שנייה.
6,613,437 מתחסנים מנה ראשונה.
16,830 מאומתים חדשים אתמול (6.1).
206,704 נבדקים לגילוי הנגיף אתמול (6.1).
היום, 7.1 נכון לשעה זו:
143 חולים שמצבם מוגדר קשה.
42 מונשמים.
8,259 נפטרים במצטבר מפרוץ המגפה.
وحذر المسؤول عن ملف كورونا في وزارة الصحة، البروفيسور سلمان زرقا، من إمكانية أن يقفز عدد المرضى في حالات حرجة من 143 وفق آخر تحديث إلى 2500 خلال ذروة الموجة الخامسة الحالية من الوباء.
وقال زرقا، إنه يجرى حاليا بحث إمكانية أن تقوم الحكومة، حال تحقق سيناريو التفشي الأسوأ، إلى تقليص علاج باقي المرضى، لكنه حذر من أن ذلك سيكون له "ثمنا باهظا"، و"يجب ألا نصل لهذه النقطة".
وكشف أن "نظام الرعاية الصحية في إسرائيل يحتاج إلى مزيد من الأكسجين، وهناك حوار مع وزارة المالية للحصول على الكميات اللازمة حتى لا تجد منظومة الصحة نفسها في مكان لا يتعين عليها فيه اتخاذ قرارات صعبة".