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https://arabic.sputniknews.com/20220107/وزير-الخارجية-التونسي-نفايات-إيطاليا-تعود-إليها-خلال-أيام-1055067846.html
وزير الخارجية التونسي: نفايات إيطاليا تعود إليها خلال أيام
وزير الخارجية التونسي: نفايات إيطاليا تعود إليها خلال أيام
أعلن وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي في الخارج، عثمان الجرندي، أن إيطاليا قبلت استرجاع نفاياتها التي تم استيرادها بطريقة غير مشروعة. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T14:04+0000
2022-01-07T14:04+0000
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نفايات
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وحسب تصريحات نقلتها إذاعة موزاييك، أكد الجرندي التوصل لاتفاق مع الجانب الإيطالي لاستعادة النفايات المستوردة.تصريحات الجرندي جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة.وقال: "تمّ التوصل لاتفاق مع الجانب الإيطالي من أجل استرجاع النفايات المستوردة بطريقة غير شرعية"، مؤكدا أنّه "خلال الأيام القليلة القادمة ستتمّ عملية نقل النفايات إلى إيطاليا".وكانت قضية النفايات الإيطالية قد أججت جدلا كبيرا في تونس، وتم على إثرها محاكمة مسؤولين سابقين، ونُظمَت وقفات احتجاجية بسببها.وتعود أحداث القضية إلى شهر يونيو/ حزيران العام الماضي، حيث قامت شركة تونسية بإدخال 72 حاوية نفايات إلى ميناء محافظة سوسة الساحلية وتخزينها في مقرها بمنطقة الوردانين (سوسة)، في إطار عقد يجمعها بشركة إيطالية مختصة في مجال التصرف في النفايات، ليتبين لاحقا أن الحاويات تتضمن نفايات مصنفة "خطرة" ويُمنع إدخالها إلى أفريقيا، وليست نفايات صناعية كما صرحت به الشركة، مما ترتب عليه توقيفات لمسؤولين كبار بالدولة بينهم وزير سابق.
https://arabic.sputniknews.com/20201222/تونس-قضية-النفايات-الإيطالية-تطيح-بوزير-البيئة-ومسؤولين-كبار-في-الدولة-1047592325.html
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أخبار تونس اليوم, إيطاليا, نفايات

وزير الخارجية التونسي: نفايات إيطاليا تعود إليها خلال أيام

14:04 GMT 07.01.2022
© AFP 2021 / Houssem Zouariالقمامة متراكمة في مدينة صفاقس، تونس 6 نوفمبر 2021
القمامة متراكمة في مدينة صفاقس، تونس 6 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© AFP 2021 / Houssem Zouari
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أعلن وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي في الخارج، عثمان الجرندي، أن إيطاليا قبلت استرجاع نفاياتها التي تم استيرادها بطريقة غير مشروعة.
وحسب تصريحات نقلتها إذاعة موزاييك، أكد الجرندي التوصل لاتفاق مع الجانب الإيطالي لاستعادة النفايات المستوردة.
سفينة حاويات - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2020
تونس.. قضية النفايات الإيطالية تطيح بوزير البيئة ومسؤولين كبار في الدولة
22 ديسمبر 2020, 21:44 GMT
تصريحات الجرندي جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة.
وقال: "تمّ التوصل لاتفاق مع الجانب الإيطالي من أجل استرجاع النفايات المستوردة بطريقة غير شرعية"، مؤكدا أنّه "خلال الأيام القليلة القادمة ستتمّ عملية نقل النفايات إلى إيطاليا".
وكانت قضية النفايات الإيطالية قد أججت جدلا كبيرا في تونس، وتم على إثرها محاكمة مسؤولين سابقين، ونُظمَت وقفات احتجاجية بسببها.
وتعود أحداث القضية إلى شهر يونيو/ حزيران العام الماضي، حيث قامت شركة تونسية بإدخال 72 حاوية نفايات إلى ميناء محافظة سوسة الساحلية وتخزينها في مقرها بمنطقة الوردانين (سوسة)، في إطار عقد يجمعها بشركة إيطالية مختصة في مجال التصرف في النفايات، ليتبين لاحقا أن الحاويات تتضمن نفايات مصنفة "خطرة" ويُمنع إدخالها إلى أفريقيا، وليست نفايات صناعية كما صرحت به الشركة، مما ترتب عليه توقيفات لمسؤولين كبار بالدولة بينهم وزير سابق.
النفايات الإيطالية... قضية تؤجج جدلا في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2021
النفايات الإيطالية... قضية تؤجج جدلا في تونس
7 أبريل 2021, 13:44 GMT
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