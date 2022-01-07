وزير الخارجية التونسي: نفايات إيطاليا تعود إليها خلال أيام

وحسب تصريحات نقلتها إذاعة موزاييك، أكد الجرندي التوصل لاتفاق مع الجانب الإيطالي لاستعادة النفايات المستوردة.تصريحات الجرندي جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة.وقال: "تمّ التوصل لاتفاق مع الجانب الإيطالي من أجل استرجاع النفايات المستوردة بطريقة غير شرعية"، مؤكدا أنّه "خلال الأيام القليلة القادمة ستتمّ عملية نقل النفايات إلى إيطاليا".وكانت قضية النفايات الإيطالية قد أججت جدلا كبيرا في تونس، وتم على إثرها محاكمة مسؤولين سابقين، ونُظمَت وقفات احتجاجية بسببها.وتعود أحداث القضية إلى شهر يونيو/ حزيران العام الماضي، حيث قامت شركة تونسية بإدخال 72 حاوية نفايات إلى ميناء محافظة سوسة الساحلية وتخزينها في مقرها بمنطقة الوردانين (سوسة)، في إطار عقد يجمعها بشركة إيطالية مختصة في مجال التصرف في النفايات، ليتبين لاحقا أن الحاويات تتضمن نفايات مصنفة "خطرة" ويُمنع إدخالها إلى أفريقيا، وليست نفايات صناعية كما صرحت به الشركة، مما ترتب عليه توقيفات لمسؤولين كبار بالدولة بينهم وزير سابق.
تصريحات الجرندي جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة.
وقال: "تمّ التوصل لاتفاق مع الجانب الإيطالي من أجل استرجاع النفايات المستوردة بطريقة غير شرعية"، مؤكدا أنّه "خلال الأيام القليلة القادمة ستتمّ عملية نقل النفايات إلى إيطاليا".
وكانت قضية النفايات الإيطالية قد أججت جدلا كبيرا في تونس، وتم على إثرها محاكمة مسؤولين سابقين، ونُظمَت وقفات احتجاجية بسببها.
وتعود أحداث القضية إلى شهر يونيو/ حزيران العام الماضي، حيث قامت شركة تونسية بإدخال 72 حاوية نفايات إلى ميناء محافظة سوسة الساحلية وتخزينها في مقرها بمنطقة الوردانين (سوسة)، في إطار عقد يجمعها بشركة إيطالية مختصة في مجال التصرف في النفايات، ليتبين لاحقا أن الحاويات تتضمن نفايات مصنفة "خطرة" ويُمنع إدخالها إلى أفريقيا، وليست نفايات صناعية كما صرحت به الشركة، مما ترتب عليه توقيفات لمسؤولين كبار بالدولة بينهم وزير سابق.