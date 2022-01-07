وزير الخارجية الفرنسي: ما زلت مقتنعا بإمكانية الوصول إلى اتفاق مع إيران

وحسب تصريحات للوزير الفرنسي، اليوم الجمعة، نقلتها "رويترز"، فقد أكد أنه تم إحراز تقدم فيما يتعلق بالمحادثات النووية الإيرانية.وقال لو دريان لتلفزيون "بي إف إم" و"راديو آر إم سي": "ما زلت مقتنعا بأنه يمكننا التوصل إلى اتفاق.. لكن الوقت ينفد".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن محادثات الاتفاق النووي مع إيران في فيينا أظهرت تقدمًا متواضعًا، وأن الولايات المتحدة تأمل في البناء على التقدم الذي تم إحرازه.ورفعت خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 (جيه سي بي أو إيه) العقوبات المفروضة على طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية، لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من الصفقة في 2018، بعد عام من توليه منصبه.وتتفاوض إيران حاليًا مع القوى العالمية الكبرى لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 في العاصمة النمساوية فيينا.
وقال لو دريان لتلفزيون "بي إف إم" و"راديو آر إم سي": "ما زلت مقتنعا بأنه يمكننا التوصل إلى اتفاق.. لكن الوقت ينفد".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن محادثات الاتفاق النووي مع إيران في فيينا أظهرت تقدمًا متواضعًا، وأن الولايات المتحدة تأمل في البناء على التقدم الذي تم إحرازه.
ورفعت خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 (جيه سي بي أو إيه) العقوبات المفروضة على طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية، لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من الصفقة في 2018، بعد عام من توليه منصبه.
وتتفاوض إيران حاليًا مع القوى العالمية الكبرى لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 في العاصمة النمساوية فيينا.