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وزير الخارجية الفرنسي: ما زلت مقتنعا بإمكانية الوصول إلى اتفاق مع إيران
وزير الخارجية الفرنسي: ما زلت مقتنعا بإمكانية الوصول إلى اتفاق مع إيران
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان حدوث تقدم في المحادثات النووية مع إيران، لكنه أكد أن الوقت ينفد. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T08:17+0000
2022-01-07T08:17+0000
فيينا
المفاوضات
الاتفاق النووي الإيراني
إيران
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وحسب تصريحات للوزير الفرنسي، اليوم الجمعة، نقلتها "رويترز"، فقد أكد أنه تم إحراز تقدم فيما يتعلق بالمحادثات النووية الإيرانية.وقال لو دريان لتلفزيون "بي إف إم" و"راديو آر إم سي": "ما زلت مقتنعا بأنه يمكننا التوصل إلى اتفاق.. لكن الوقت ينفد".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن محادثات الاتفاق النووي مع إيران في فيينا أظهرت تقدمًا متواضعًا، وأن الولايات المتحدة تأمل في البناء على التقدم الذي تم إحرازه.ورفعت خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 (جيه سي بي أو إيه) العقوبات المفروضة على طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية، لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من الصفقة في 2018، بعد عام من توليه منصبه.وتتفاوض إيران حاليًا مع القوى العالمية الكبرى لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 في العاصمة النمساوية فيينا.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/فرنسا-نقترب-من-إنقاذ-الاتفاق-النووي-الإيراني-بسرعة-1053945699.html
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فيينا, المفاوضات, الاتفاق النووي الإيراني, إيران

وزير الخارجية الفرنسي: ما زلت مقتنعا بإمكانية الوصول إلى اتفاق مع إيران

08:17 GMT 07.01.2022
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACEوزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أثناء زيارته معرض "إكسبو 2020 دبي"، 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أثناء زيارته معرض إكسبو 2020 دبي، 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACE
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أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان حدوث تقدم في المحادثات النووية مع إيران، لكنه أكد أن الوقت ينفد.
وحسب تصريحات للوزير الفرنسي، اليوم الجمعة، نقلتها "رويترز"، فقد أكد أنه تم إحراز تقدم فيما يتعلق بالمحادثات النووية الإيرانية.
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وقال لو دريان لتلفزيون "بي إف إم" و"راديو آر إم سي": "ما زلت مقتنعا بأنه يمكننا التوصل إلى اتفاق.. لكن الوقت ينفد".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن محادثات الاتفاق النووي مع إيران في فيينا أظهرت تقدمًا متواضعًا، وأن الولايات المتحدة تأمل في البناء على التقدم الذي تم إحرازه.
ورفعت خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 (جيه سي بي أو إيه) العقوبات المفروضة على طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية، لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من الصفقة في 2018، بعد عام من توليه منصبه.
وتتفاوض إيران حاليًا مع القوى العالمية الكبرى لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 في العاصمة النمساوية فيينا.
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