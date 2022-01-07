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https://arabic.sputniknews.com/20220107/وزير-القوى-العاملة-المصري-305-مؤسسات-طلبوا-الاستثناء-من-تطبيق-الحد-الأدنى-للأجور-1055067612.html
وزير القوى العاملة المصري: 305 مؤسسات طلبوا الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور
وزير القوى العاملة المصري: 305 مؤسسات طلبوا الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور
أعلن وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، أن 305 منشأة قد تقدمت بطلب كي يتم استثناءهم من تطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تم تفعيله أول يناير/ كانون الثاني... 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T14:01+0000
2022-01-07T14:01+0000
2022-01-07T14:01+0000
زيادة الأجور
أخبار مصر الآن
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وحسب تصريحات نقلها موقع مصراوي أكد سعفان أن هذا العدد (305) يأتي من بين 3.5 مليون منشأة.وقد بدأ القطاع الخاص في مصر منذ بداية يناير 2022، الجاري، في تطبيق الحد الأدنى للأجور والبالغ 2400 جنيه شهريًا.وكان المجلس القومي للأجور، قد اتخذ قرارا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل القطاع الخاص، والبالغ 2400 جنيها مصريا.وشمل قرار المجلس تحديد قيمة العلاوة الدورية بـ 3% من الأجر التأميني، على أن يكون حدها الأدنى 70 جنيها، مؤكدين أن القرار ملزم للجميع ودون استثناءات، بداية من الأول من يناير 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/مصر-تلزم-القطاع-الخاص-بتطبيق-الحد-الأدنى-للأجور-2400-جنيه-من-يناير-المقبل-1054415403.html
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زيادة الأجور, أخبار مصر الآن
وزير القوى العاملة المصري: 305 مؤسسات طلبوا الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور
أعلن وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، أن 305 منشأة قد تقدمت بطلب كي يتم استثناءهم من تطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تم تفعيله أول يناير/ كانون الثاني الجاري 2022.
وحسب تصريحات نقلها موقع
مصراوي
أكد سعفان أن هذا العدد (305) يأتي من بين 3.5 مليون منشأة.
21 ديسمبر 2021, 15:14 GMT
وقد بدأ القطاع الخاص في مصر
منذ بداية يناير
2022، الجاري، في تطبيق الحد الأدنى للأجور والبالغ 2400 جنيه شهريًا.
وكان المجلس القومي للأجور، قد اتخذ قرارا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل القطاع الخاص، والبالغ 2400 جنيها مصريا.
وشمل قرار المجلس تحديد قيمة العلاوة الدورية بـ 3% من الأجر التأميني، على أن
يكون حدها
الأدنى 70 جنيها، مؤكدين أن القرار ملزم للجميع ودون استثناءات، بداية من الأول من يناير 2022.