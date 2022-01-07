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وزير دفاع إسرائيلي سابق يكشف أخطر قضية فساد أمني في تاريخ بلاده
وزير دفاع إسرائيلي سابق يكشف أخطر قضية فساد أمني في تاريخ بلاده
كشف الجنرال موشيه بوغي يعالون، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، عن أخطر قضية فساد أمني في تاريخ بلاده. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T07:23+0000
2022-01-07T07:23+0000
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بنيامين نتنياهو
بيني غانتس
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن الجنرال يعالون أن بلاده تواجه أخطر قضية فساد أمني في تاريخها، والخاصة بقضية "الغواصات" والمتهم فيها بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بتهمة الرشوة وخيانة الأمانة.وجاءت تصريحات يعالون تعليقا على تظاهر عدد كبير من الأعضاء السابقين في وزارة الدفاع الإسرائيلية أمام منزل وزير الخارجية، يائير لبيد، للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في قضية "الغواصات"، والمعروفة باسم قضية "3000"، والمتهم فيها نتنياهو.وأضاف موشيه يعالون أن بلاده تواجه أخطر قضية فساد أمني في تاريخ البلاد، متهما الحكومة الإسرائيلية بتأجيل القضية، مناديا بإظهار الحقيقة للشعب الإسرائيلي.وتدور الشبهات حول تورط مقربين من نتنياهو في شبهات فساد بما في ذلك الحصول على عملات باهظة في صفقة شراء غواصات عسكرية من شركة تيسنكروب الألمانية بلغت قيمتها حوالي ملياري دولار.ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، قد وصف هذه القضية، أيضا، بأنها من أخطر قضايا الفساد التي شهدتها بلاده.وعيّن وزير الدفاع، بيني غانتس، لجنة تحقيق برئاسة القاضي المتقاعد ستراشنوف، ولم تبدأ اللجنة نشاطها بسبب صعوبات الحصول على الصلاحيات.ومنذ 24 مايو/أيار 2020، يحاكم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو في 3 قضايا فساد تتعلق بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
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أخبار إسرائيل اليوم, عالم, بنيامين نتنياهو, بيني غانتس

وزير دفاع إسرائيلي سابق يكشف أخطر قضية فساد أمني في تاريخ بلاده

07:23 GMT 07.01.2022
© flickr.com / Izhar Lauferعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© flickr.com / Izhar Laufer
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كشف الجنرال موشيه بوغي يعالون، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، عن أخطر قضية فساد أمني في تاريخ بلاده.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن الجنرال يعالون أن بلاده تواجه أخطر قضية فساد أمني في تاريخها، والخاصة بقضية "الغواصات" والمتهم فيها بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بتهمة الرشوة وخيانة الأمانة.
وجاءت تصريحات يعالون تعليقا على تظاهر عدد كبير من الأعضاء السابقين في وزارة الدفاع الإسرائيلية أمام منزل وزير الخارجية، يائير لبيد، للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في قضية "الغواصات"، والمعروفة باسم قضية "3000"، والمتهم فيها نتنياهو.
وأضاف موشيه يعالون أن بلاده تواجه أخطر قضية فساد أمني في تاريخ البلاد، متهما الحكومة الإسرائيلية بتأجيل القضية، مناديا بإظهار الحقيقة للشعب الإسرائيلي.
وتدور الشبهات حول تورط مقربين من نتنياهو في شبهات فساد بما في ذلك الحصول على عملات باهظة في صفقة شراء غواصات عسكرية من شركة تيسنكروب الألمانية بلغت قيمتها حوالي ملياري دولار.
ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، قد وصف هذه القضية، أيضا، بأنها من أخطر قضايا الفساد التي شهدتها بلاده.
وعيّن وزير الدفاع، بيني غانتس، لجنة تحقيق برئاسة القاضي المتقاعد ستراشنوف، ولم تبدأ اللجنة نشاطها بسبب صعوبات الحصول على الصلاحيات.
ومنذ 24 مايو/أيار 2020، يحاكم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو في 3 قضايا فساد تتعلق بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
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