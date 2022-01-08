أثار مذهلة للجسم بعد الابتعاد عن الحلويات لمدة شهر

تقول: "في غضون شهر، سيؤثر الإقلاع عن الحلويات على جميع أجهزة الجسم، من الجهاز الهضمي إلى المستويات الهرمونية، وسيكون التمثيل الغذائي أفضل، وسيختفي الأرق، وستفقد ما يصل إلى 4 كيلوغرامات من الوزن.. وبشكل عام فإن نوعية الحياة ستتحسن".
تحدثت اختصاصية التغذية، تاتيانا بوتشاروفا، كيف سيتغير الجسم إذا تم تقليل استهلاك الأطعمة الحلوة، والابتعاد عنها لمدة شهر.
تقول: "في غضون شهر، سيؤثر الإقلاع عن الحلويات على جميع أجهزة الجسم، من الجهاز الهضمي إلى المستويات الهرمونية، وسيكون التمثيل الغذائي أفضل، وسيختفي الأرق، وستفقد ما يصل إلى 4 كيلوغرامات من الوزن.. وبشكل عام فإن نوعية الحياة ستتحسن".