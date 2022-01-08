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https://arabic.sputniknews.com/20220108/أزمة-الطاقة-الأوروبية-تجعل-أمريكا-الأولى-عالميا-في-تصدير-الغاز-1055097822.html
أزمة الطاقة الأوروبية تجعل أمريكا الأولى عالميا في تصدير الغاز
أزمة الطاقة الأوروبية تجعل أمريكا الأولى عالميا في تصدير الغاز
يقولون إن مصائب قوم عند قوم فوائد... وهو ما ينطبق على أزمة الطاقة الأوروبية الأخيرة، حيث دفعت تلك الأزمة بالولايات المتحدة الأمريكية إلى المركز الأول عالميا في... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T12:55+0000
2022-01-08T12:56+0000
امريكا
الغاز الطبيعي المسال
قطر
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ووفقا لوكالة بلومبرغ، فقد تفوقت المنشآت الأمريكية على نظيراتها المعروفة بطاقتها الكبيرة في التصدير في كل من قطر وأستراليا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وطبقا لبيانات تتبع السفن التي تجريها وكالة بلومبرغ، فقد قفزت الصادرات من منشآت سابين باس وفريبورت.وقالت شركة تشينير للطاقة، الشهر الماضي، إن وحدة إنتاج جديدة في مصنعها ممر سابين في لويزيانا أنتجت أول شحنة لها.وقد أدت ثورة الغاز الصخري، إلى جانب استثمارات بمليارات الدولارات في مرافق التسييل، إلى تحويل الولايات المتحدة من مستورد صاف للغاز الطبيعي المسال إلى أكبر مصدر في أقل من عقد.وارتفع إنتاج الغاز بنسبة 70% تقريبًا منذ عام 2010، ومن المتوقع أن تمتلك الدولة أكبر قدرة تصدير في العالم بحلول نهاية عام 2022 بمجرد بدء تشغيل محطة ممر كلاكسيو التابعة لشركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال.لكن موقع الولايات المتحدة كأكبر شاحن للغاز الطبيعي المسال قد يكون قصير الأجل، حيث كانت الصادرات أعلى بقليل من الصادرات من قطر وأستراليا، ويمكن أن تؤثر أي مشكلات في الإنتاج على الترتيب.وإذا نظرنا إلى أبعد من ذلك، فإن قطر تخطط لمشروع تصدير ضخم سيبدأ العمل به في أواخر العشرينيات، والذي من شأنه أن يعزز مكانة الدولة الواقعة في الشرق الأوسط كأكبر مورد للوقود.يشار إلى أن أوروبا تواجه أزمة طاقة شتوية حيث تكافح المرافق مع انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي موسميا.
https://arabic.sputniknews.com/20180524/أمريكا-أوروبا-غاز-روسيا-التيار-الشمالي-1032567745.html
https://arabic.sputniknews.com/20210302/روسيا-تورد-الغاز-الطبيعي-المسال-إلى-الاتحاد-الأوربي-أكثر-من-الولايات-المتحدة-1048257939.html
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امريكا, الغاز الطبيعي المسال, قطر

أزمة الطاقة الأوروبية تجعل أمريكا الأولى عالميا في تصدير الغاز

12:55 GMT 08.01.2022 (تم التحديث: 12:56 GMT 08.01.2022)
© YouTube.comغاز طبيعي
غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
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يقولون إن مصائب قوم عند قوم فوائد... وهو ما ينطبق على أزمة الطاقة الأوروبية الأخيرة، حيث دفعت تلك الأزمة بالولايات المتحدة الأمريكية إلى المركز الأول عالميا في تصدير الغاز المسال، بعد أن ارتفعت طلبات التسليم الأوروبية من الشركات الأمريكية.
ووفقا لوكالة بلومبرغ، فقد تفوقت المنشآت الأمريكية على نظيراتها المعروفة بطاقتها الكبيرة في التصدير في كل من قطر وأستراليا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
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وطبقا لبيانات تتبع السفن التي تجريها وكالة بلومبرغ، فقد قفزت الصادرات من منشآت سابين باس وفريبورت.
وقالت شركة تشينير للطاقة، الشهر الماضي، إن وحدة إنتاج جديدة في مصنعها ممر سابين في لويزيانا أنتجت أول شحنة لها.
وقد أدت ثورة الغاز الصخري، إلى جانب استثمارات بمليارات الدولارات في مرافق التسييل، إلى تحويل الولايات المتحدة من مستورد صاف للغاز الطبيعي المسال إلى أكبر مصدر في أقل من عقد.
وارتفع إنتاج الغاز بنسبة 70% تقريبًا منذ عام 2010، ومن المتوقع أن تمتلك الدولة أكبر قدرة تصدير في العالم بحلول نهاية عام 2022 بمجرد بدء تشغيل محطة ممر كلاكسيو التابعة لشركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال.
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لكن موقع الولايات المتحدة كأكبر شاحن للغاز الطبيعي المسال قد يكون قصير الأجل، حيث كانت الصادرات أعلى بقليل من الصادرات من قطر وأستراليا، ويمكن أن تؤثر أي مشكلات في الإنتاج على الترتيب.
وإذا نظرنا إلى أبعد من ذلك، فإن قطر تخطط لمشروع تصدير ضخم سيبدأ العمل به في أواخر العشرينيات، والذي من شأنه أن يعزز مكانة الدولة الواقعة في الشرق الأوسط كأكبر مورد للوقود.
يشار إلى أن أوروبا تواجه أزمة طاقة شتوية حيث تكافح المرافق مع انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي موسميا.
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