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https://arabic.sputniknews.com/20220108/أغنية-أثارت-جدلا-هل-ردد-مذيع-الجزيرة-مقطعا-بالعبرية-يمجد-إسرائيل؟-فيديو-1055099818.html
أغنية أثارت جدلا.. هل ردد مذيع الجزيرة مقطعا بالعبرية "يمجد" إسرائيل؟... فيديو
أغنية أثارت جدلا.. هل ردد مذيع الجزيرة مقطعا بالعبرية "يمجد" إسرائيل؟... فيديو
انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، للمذيع في قناة الجزيرة جمال ريان، يزعم ناشروه أنه يغني فيه باللغة العبرية أغنية "تمجد إسرائيل". 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T14:03+0000
2022-01-08T14:03+0000
2022-01-08T14:03+0000
إسرائيل
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ويظهر في الفيديو المنتشر، جمال ريان وهو يغني بلغة غير عربية، وأرفق الفيديو بعنوان "جمال ريان يغني بالعبرية".وأضافت منشورات أخرى أن الأغنية التي يرددها مذيع قناة الجزية "تمجّد إسرائيل"، حصدت هذه المنشورات مئات المشاركات وآلاف التعليقات على مواقع التواصل.الحقيقةبعد البحث، تبين أن اللغة التي يغني بها جمال ريان ليست العبرية، حيث تم ملاحظة أن عددا من المستخدمين نبهوا إلى أن الأغنية باللغة الكورية.وأمكن العثور على تعليق كتبه جمال ريان بنفسه، من حسابه الموثق، على أحد هذه المقاطع مؤكدا أيضا أن الأغنية كورية.إثر ذلك، اتضح بالفعل أن الأغنية بالفعل هي أغنية كورية اسمها "امرأة أمام النافذة" للمغني شو يونغ بيل.والمقطع الذي يردده جمال ريان جاء فيه "من قال إن الحب كان جميلا"، حيث تم العثور على فيديو للمقطع نفسه الذي كان يغنيه جمال ريان.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل
أغنية أثارت جدلا.. هل ردد مذيع الجزيرة مقطعا بالعبرية "يمجد" إسرائيل؟... فيديو
انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، للمذيع في قناة الجزيرة جمال ريان، يزعم ناشروه أنه يغني فيه باللغة العبرية أغنية "تمجد إسرائيل".
ويظهر في الفيديو المنتشر، جمال ريان وهو يغني بلغة غير عربية، وأرفق الفيديو بعنوان "جمال ريان يغني بالعبرية".
وأضافت منشورات أخرى أن الأغنية التي يرددها مذيع قناة الجزية "تمجّد إسرائيل"، حصدت هذه المنشورات مئات المشاركات وآلاف التعليقات على مواقع التواصل.
بعد البحث، تبين أن اللغة التي يغني بها جمال ريان ليست العبرية، حيث تم ملاحظة أن عددا من المستخدمين نبهوا إلى أن الأغنية باللغة الكورية.
وأمكن العثور على تعليق كتبه جمال ريان بنفسه، من حسابه الموثق، على أحد هذه المقاطع مؤكدا أيضا أن الأغنية كورية.
إثر ذلك، اتضح بالفعل أن الأغنية بالفعل هي أغنية كورية اسمها "امرأة أمام النافذة" للمغني شو يونغ بيل.
والمقطع الذي يردده جمال ريان جاء فيه "من قال إن الحب كان جميلا"، حيث تم العثور على فيديو للمقطع نفسه الذي كان يغنيه جمال ريان.