https://arabic.sputniknews.com/20220108/أفضل-لاعب-أفريقي-لـ-مصر-والمغرب-إن-لم-تعجبكم-أفريقيا-فاذهبوا-للعب-في-أوروبا-أو-آسيا-فيديو-1055088423.html

أفضل لاعب أفريقي لـ مصر والمغرب: إن لم تعجبكم أفريقيا فاذهبوا للعب في أوروبا أو آسيا... فيديو

أفضل لاعب أفريقي لـ مصر والمغرب: إن لم تعجبكم أفريقيا فاذهبوا للعب في أوروبا أو آسيا... فيديو

هاجم الأسطورة الكاميروني روجيه ميلا، دول الشمال الأفريقي وعلى رأسها مصر والمغرب، مؤكدا أنهم سبب الفوضى التي صاحبت الحديث عن بطولة الأمم الأفريقية في بلاده. 08.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-08T09:13+0000

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2022-01-08T09:13+0000

بطولة الأمم الأفريقية

منتخب الكاميرون

أخبار المغرب اليوم

مصر

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ووفقا لحديث أدلى به ميلا لقناة "تي في 5 موند"، فقد اتهم النجم الكاميروني الحائز على أفضل لاعب أفريقي، مصر والمغرب على وجه الخصوص بأنهما لم يدعما بطولة الأمم الأفريقية التي ستنطلق بعد يومين في الكاميرون.وقال: "إن البلدان المغاربية هي التي تفسد الأشياء دائما! إنهم دائمًا ما يصنعون الفوضى، أنا آسف، سأقول لهم هنا بصفتي شقيقهم، سواء كان المغرب أو مصر أو أيا كان، هذا ليس طبيعيا".وأردف: "إذا لم يكونوا أفارقة، فليذهبوا ويلعبوا لأوروبا أو آسيا أو أي شيء آخر، لكن ليس عليهم القدوم وإحداث الفوضى في القارة الأفريقية".وأوضح النجم الكاميروني أن "أولئك الذين لعبوا دائمًا هنا في أفريقيا، وتطوروا وصنعوا مجدهم، قد قبلناهم بالمناسبة، لذلك لا أرى سببا لاستمرارهم في الحديث بشكل سيء عن البلدان الأخرى وأفريقيا اليوم، فهذا ليس طبيعيًا".ويعد روجيه ميلا، صاحب لقب أكبر اللاعبين سنا في تاريخ المونديال الأفريقي، بعمر يناهز 42 عاماً في مونديال 1994.يشار إلى أن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية ستنطلق في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير/كانون الثاني إلى 6 فبراير/شباط.وقبل أيام كان من المرجح تأجيل البطولة مرة أخرى بسبب تزايد تفشي فيروس كورونا في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى عدم استعداد الأندية الأوروبية للإفراج عن لاعبيها الأفارقة في منتصف الموسم الحالي.

https://arabic.sputniknews.com/20211222/بيان-عاجل-من-الكاميرون-بشأن-تنظيم-بطولة-كأس-الأمم-الإفريقية-2022-وإيتو-يغرد-مجددا-1054446427.html

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بطولة الأمم الأفريقية, منتخب الكاميرون, أخبار المغرب اليوم, مصر