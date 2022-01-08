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https://arabic.sputniknews.com/20220108/أكبر-الشركات-في-العالم-لعام-2022-1055093743.html
أكبر الشركات في العالم لعام 2022
أكبر الشركات في العالم لعام 2022
بدأت شركة "آبل" العام الجديد بإنجاز تاريخي، حيث أصبحت أول شركة في العالم تصل قيمتها إلى 3 تريليونات دولار، بعدما ارتفع سعر سهمها إلى مستوى قياسي بلغ 182.88... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
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ورغم القيمة الهائلة لصانعة "آيفون"، فإنها ليست الوحيدة التي تمتلك قيمة من 13 رقما (يتكون التريليون من رقم 1 وإلى يمينه 12 صفرا).
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انفوجرافيك, инфографика

أكبر الشركات في العالم لعام 2022

11:29 GMT 08.01.2022
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بدأت شركة "آبل" العام الجديد بإنجاز تاريخي، حيث أصبحت أول شركة في العالم تصل قيمتها إلى 3 تريليونات دولار، بعدما ارتفع سعر سهمها إلى مستوى قياسي بلغ 182.88 دولار، قبل أن يتراجع قليلا في وقت لاحق.
أكبر الشركات في العالم لعام 2022 - سبوتنيك عربي
ورغم القيمة الهائلة لصانعة "آيفون"، فإنها ليست الوحيدة التي تمتلك قيمة من 13 رقما (يتكون التريليون من رقم 1 وإلى يمينه 12 صفرا).
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