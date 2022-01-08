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https://arabic.sputniknews.com/20220108/أكبر-الشركات-في-العالم-لعام-2022-1055093743.html
أكبر الشركات في العالم لعام 2022
أكبر الشركات في العالم لعام 2022
بدأت شركة "آبل" العام الجديد بإنجاز تاريخي، حيث أصبحت أول شركة في العالم تصل قيمتها إلى 3 تريليونات دولار، بعدما ارتفع سعر سهمها إلى مستوى قياسي بلغ 182.88... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T11:29+0000
2022-01-08T11:29+0000
2022-01-08T11:29+0000
انفوجرافيك
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ورغم القيمة الهائلة لصانعة "آيفون"، فإنها ليست الوحيدة التي تمتلك قيمة من 13 رقما (يتكون التريليون من رقم 1 وإلى يمينه 12 صفرا).
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
أكبر الشركات في العالم لعام 2022
بدأت شركة "آبل" العام الجديد بإنجاز تاريخي، حيث أصبحت أول شركة في العالم تصل قيمتها إلى 3 تريليونات دولار، بعدما ارتفع سعر سهمها إلى مستوى قياسي بلغ 182.88 دولار، قبل أن يتراجع قليلا في وقت لاحق.
ورغم القيمة الهائلة لصانعة "آيفون"، فإنها ليست الوحيدة التي تمتلك قيمة من 13 رقما (يتكون التريليون من رقم 1 وإلى يمينه 12 صفرا).