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https://arabic.sputniknews.com/20220108/أمازون-تقلل-فترة-الإجازات-المدفوعة-لموظفيها-المصابين-بكورونا-1055095614.html
"أمازون" تقلل فترة الإجازات المدفوعة لموظفيها المصابين بكورونا
"أمازون" تقلل فترة الإجازات المدفوعة لموظفيها المصابين بكورونا
قررت شركة "أمازون" الأمريكية تقصير فترة إجازتها المدفوعة للحجر الصحي، والمخصصة لموظفيها ‏المصابين بفيروس "كورونا" المستجد من 10 إلى 7 أيام فقط.‏ 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T12:13+0000
2022-01-08T12:13+0000
مجتمع
شركة أمازون
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وأرسلت الشركة رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين، أمس الجمعة، تخبرهم فيها إن السياسة ستدخل حيز التنفيذ على الفور، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".وقالت الرسالة التي اطلعت "رويترز" على مضمونها: "لا تأتوا للعمل إذا كنتم مرضى".وأشارت إلى أنه "تتوفر خيارات إجازة إضافية للأفراد الذين لا تظهر عليهم أعراض بعد أسبوع واحد".ويأتي قرار شركة "أمازون" بعد التوجيهات المعدلة مؤخرا والصادرة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، والتي تقلل وقت العزلة للأشخاص الذين يعانون من عدم ظهور أعراض المرض من 10 إلى 5 أيام.وجاءت سياسة "أمازون" الجديدة مع ارتفاع الحالات في جميع أنحاء أمريكا بسبب متحور "أوميكرون"، إذ بلغ المعدل اليومي للحالات حتى يوم الجمعة 648211، وفقا لبيانات من صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.وأثارت توجيهات مركز السيطرة على الأمراض معارضة من العلماء والمواطنين، الذين أعربوا عن قلقهم من أنها ستسفر عن المزيد من الإصابات.وقالت الوكالة إن الإرشادات تنطبق على الأشخاص الذين لم يعودوا يعانون من الأعراض بعد 5 أيام من إصابتهم أو ظهور الأعراض عليهم لأول مرة، كما سيظل هؤلاء الأفراد بحاجة إلى ارتداء الكمامة الطبية حول الآخرين لمدة 5 أيام إضافية.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/أمريكا-تخفض-فترة-العزل-الصحي-لمرضى-كورونا-إلى-5-أيام-فقط-1054697128.html
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مجتمع, شركة أمازون

"أمازون" تقلل فترة الإجازات المدفوعة لموظفيها المصابين بكورونا

12:13 GMT 08.01.2022
© REUTERS / GONZALO FUENTESشركة "أمازون" الأمريكية
شركة أمازون الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
شركة "أمازون" الأمريكية
© REUTERS / GONZALO FUENTES
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قررت شركة "أمازون" الأمريكية تقصير فترة إجازتها المدفوعة للحجر الصحي، والمخصصة لموظفيها ‏المصابين بفيروس "كورونا" المستجد من 10 إلى 7 أيام فقط.‏
وأرسلت الشركة رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين، أمس الجمعة، تخبرهم فيها إن السياسة ستدخل حيز التنفيذ على الفور، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وقالت الرسالة التي اطلعت "رويترز" على مضمونها: "لا تأتوا للعمل إذا كنتم مرضى".
اختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في كاليفورنيا، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
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وأشارت إلى أنه "تتوفر خيارات إجازة إضافية للأفراد الذين لا تظهر عليهم أعراض بعد أسبوع واحد".
ويأتي قرار شركة "أمازون" بعد التوجيهات المعدلة مؤخرا والصادرة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، والتي تقلل وقت العزلة للأشخاص الذين يعانون من عدم ظهور أعراض المرض من 10 إلى 5 أيام.
وجاءت سياسة "أمازون" الجديدة مع ارتفاع الحالات في جميع أنحاء أمريكا بسبب متحور "أوميكرون"، إذ بلغ المعدل اليومي للحالات حتى يوم الجمعة 648211، وفقا لبيانات من صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وأثارت توجيهات مركز السيطرة على الأمراض معارضة من العلماء والمواطنين، الذين أعربوا عن قلقهم من أنها ستسفر عن المزيد من الإصابات.
وقالت الوكالة إن الإرشادات تنطبق على الأشخاص الذين لم يعودوا يعانون من الأعراض بعد 5 أيام من إصابتهم أو ظهور الأعراض عليهم لأول مرة، كما سيظل هؤلاء الأفراد بحاجة إلى ارتداء الكمامة الطبية حول الآخرين لمدة 5 أيام إضافية.
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