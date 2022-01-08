https://arabic.sputniknews.com/20220108/أمريكية-تحبس-طفلها-في-صندوق-السيارة-وتعلل-مصاب-بكورونا-1055095268.html

أمريكية تحبس طفلها في صندوق السيارة وتعلل: "مصاب بكورونا"

أمريكية تحبس طفلها في صندوق السيارة وتعلل: "مصاب بكورونا"

تمكنت السلطات في مقاطعة هاريس في ولاية تكساس الأمريكية، من القبض على سيدة حبست طفلها 13 عاما في صندوق سيارتها الخلفي. 08.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-08T12:08+0000

2022-01-08T12:08+0000

2022-01-08T12:08+0000

سيارة

فيروس كورونا

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وحسب موقع كليك 2 هيوستن، فقد وجهت السلطات الاتهام إلى أم بعد العثور على ابنها البالغ من العمر 13 عامًا في صندوق سيارتها، حسبما أكد مكتب المدعي العام في مقاطعة هاريس.المتهمة التي تدعى سارة بيم، والتي تعمل مدرسة في المقاطعة، قد أكدت الشرطة أنها أصدرت مذكرة توقيف بحقها تتهمها فيها بتعريض طفل للخطر.وعللت بيم تصرفها بأن الطفل مصاب بفيروس كورونا، وأنها متوجهة إلى أحد المراكز لإجراء اختبارات إضافية له، لكن السلطات أكدت لـ "بيم" أنها لن تتلقى اختبار كورونا حتى يتم إخراج الطفل من صندوق السيارة ووضعه في المقعد الخلفي للسيارة.

https://arabic.sputniknews.com/20211103/السلطات-الأمريكية-تسمح--بتطعيم-الأطفال-ما-بين-5-و11-عاما-بلقاح-فايزر-ضد-كورونا-1050610053.html

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سيارة, فيروس كورونا