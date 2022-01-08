أمريكية تحبس طفلها في صندوق السيارة وتعلل: "مصاب بكورونا"

وحسب موقع كليك 2 هيوستن، فقد وجهت السلطات الاتهام إلى أم بعد العثور على ابنها البالغ من العمر 13 عامًا في صندوق سيارتها، حسبما أكد مكتب المدعي العام في مقاطعة هاريس.المتهمة التي تدعى سارة بيم، والتي تعمل مدرسة في المقاطعة، قد أكدت الشرطة أنها أصدرت مذكرة توقيف بحقها تتهمها فيها بتعريض طفل للخطر.وعللت بيم تصرفها بأن الطفل مصاب بفيروس كورونا، وأنها متوجهة إلى أحد المراكز لإجراء اختبارات إضافية له، لكن السلطات أكدت لـ "بيم" أنها لن تتلقى اختبار كورونا حتى يتم إخراج الطفل من صندوق السيارة ووضعه في المقعد الخلفي للسيارة.
المتهمة التي تدعى سارة بيم، والتي تعمل مدرسة في المقاطعة، قد أكدت الشرطة أنها أصدرت مذكرة توقيف بحقها تتهمها فيها بتعريض طفل للخطر.
ووفقًا لما ذكرته السلطات فقد أفاد أحد الشهود سماع شيء ما في صندوق السيارة، وبعد توجه الشرطة فتحت بيم الصندوق وتم العثور فيه على الصبي ممددًا في الداخل.
وعللت بيم تصرفها بأن الطفل مصاب بفيروس كورونا، وأنها متوجهة إلى أحد المراكز لإجراء اختبارات إضافية له، لكن السلطات أكدت لـ "بيم" أنها لن تتلقى اختبار كورونا حتى يتم إخراج الطفل من صندوق السيارة ووضعه في المقعد الخلفي للسيارة.