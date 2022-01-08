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https://arabic.sputniknews.com/20220108/أم-مصابة-بالسرطان-تنشر-إعلانا-في-أشهر-ميادين-نيويورك-لإيجاد-شريك-مثالي-لابنتها-1055100940.html
أم مصابة بالسرطان تنشر إعلانا في أشهر ميادين نيويورك لإيجاد شريك مثالي لابنتها
أم مصابة بالسرطان تنشر إعلانا في أشهر ميادين نيويورك لإيجاد شريك مثالي لابنتها
وافقت أم مصابة بالسرطان على نشر إعلان في أحد لوحات ميدان تايمز الشهير في مدينة نيويورك ‏الأمريكية، ومضمونه ببساطة هو البحث عن شريك مثالي لابنتها.‏ 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T14:15+0000
2022-01-08T14:15+0000
مجتمع
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وتم تشخيص إصابة الأم، بيث دايفيس، بسرطان الثدي لأول مرة في عام 2004، ودامت معركتها مع المرض الخبيث ما يقرب من عقدين من الزمن.وأشارت دايفيس (61 عاما) في تصريحات لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكية أن الأطباء أبلغوها في يونيو/ حزيران 2020 أن المرض بلغ المرحلة الرابعة، وانتشر في أجزاء أخرى من جسدها، لتقرر من بعدها أن تخوض مغامرة البحث عن الشريك المثالي لابنتها، مولي، البالغة من العمر 30 عاما.وأكدت الأم أن ما شجعها على اتخاذ ذلك القرار هو أن ابنتها منذ ان تستيقظ في الصباح وهي تحاول تحسين حياة كل من حولها، ما جعلها تعتقد أن أي شخص سيكون محظوطا لو فاز بقلبها.وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لجأت الأم وابنتها إلى تطبيق "وينغزمان"، بدلا من تطبيقات المواعدة الأخرى، وذلك لأنه يعرض توصيات من جانب الأصدقاء وأفراد العائلة بشأن العزاب الذين يعرفونهم، ويروون قصصا شخصية عنهم في حساباتهم الشخصية.وبعد مرور فترة وجيزة، جذبت قصة بيث دايفيس وابنتها مولي اهتمام الرئيس التنفيذية لشركة "وينغزمان"، تينا ويلسون، وتعرض عليهما نشر ملف مولي الشخصي على الموقع في إعلان في ميدان تايمز، قبل ليلة رأس السنة.وفي يوم رأس السنة، ذهبت بيث ومولي إلى الميدان، وفور مطالعتهما للإعلان لم يصدقا وجوده.وبينما قالت الأم بيث دايفيس إنها ترغب في رؤية ابنتها مولي متزوجة ولديها أطفال، نظرا لضيق الوقت بسبب ظروف مرضها وتدهور حالتها الصحية، فقد أكدت أن الهدف النهائي هو عثورها على شخص لطيف، لديه قيم عائلية وقادر على منح ابنتها علاقة رائعة.
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مجتمع, منوعات

أم مصابة بالسرطان تنشر إعلانا في أشهر ميادين نيويورك لإيجاد شريك مثالي لابنتها

14:15 GMT 08.01.2022
© AP Photo / Mary Altaffer, File"تايمز سكوير" (Times Square: ميدان التايمز) في نيويورك، 2017
تايمز سكوير (Times Square: ميدان التايمز) في نيويورك، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
"تايمز سكوير" (Times Square: ميدان التايمز) في نيويورك، 2017
© AP Photo / Mary Altaffer, File
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وافقت أم مصابة بالسرطان على نشر إعلان في أحد لوحات ميدان تايمز الشهير في مدينة نيويورك ‏الأمريكية، ومضمونه ببساطة هو البحث عن شريك مثالي لابنتها.‏
وتم تشخيص إصابة الأم، بيث دايفيس، بسرطان الثدي لأول مرة في عام 2004، ودامت معركتها مع المرض الخبيث ما يقرب من عقدين من الزمن.
وأشارت دايفيس (61 عاما) في تصريحات لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكية أن الأطباء أبلغوها في يونيو/ حزيران 2020 أن المرض بلغ المرحلة الرابعة، وانتشر في أجزاء أخرى من جسدها، لتقرر من بعدها أن تخوض مغامرة البحث عن الشريك المثالي لابنتها، مولي، البالغة من العمر 30 عاما.
وأكدت الأم أن ما شجعها على اتخاذ ذلك القرار هو أن ابنتها منذ ان تستيقظ في الصباح وهي تحاول تحسين حياة كل من حولها، ما جعلها تعتقد أن أي شخص سيكون محظوطا لو فاز بقلبها.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لجأت الأم وابنتها إلى تطبيق "وينغزمان"، بدلا من تطبيقات المواعدة الأخرى، وذلك لأنه يعرض توصيات من جانب الأصدقاء وأفراد العائلة بشأن العزاب الذين يعرفونهم، ويروون قصصا شخصية عنهم في حساباتهم الشخصية.
وبعد مرور فترة وجيزة، جذبت قصة بيث دايفيس وابنتها مولي اهتمام الرئيس التنفيذية لشركة "وينغزمان"، تينا ويلسون، وتعرض عليهما نشر ملف مولي الشخصي على الموقع في إعلان في ميدان تايمز، قبل ليلة رأس السنة.
وفي يوم رأس السنة، ذهبت بيث ومولي إلى الميدان، وفور مطالعتهما للإعلان لم يصدقا وجوده.
وبينما قالت الأم بيث دايفيس إنها ترغب في رؤية ابنتها مولي متزوجة ولديها أطفال، نظرا لضيق الوقت بسبب ظروف مرضها وتدهور حالتها الصحية، فقد أكدت أن الهدف النهائي هو عثورها على شخص لطيف، لديه قيم عائلية وقادر على منح ابنتها علاقة رائعة.
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