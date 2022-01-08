"أنصار الله" تنشر مشاهد وصورا تقول إنها توثق نقل أسلحة في السفينة الإماراتية "روابي"... فيديو

وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، يحيى سريع، إن "الصور تكشف نقل تحالف العدوان لآليات ومدرعات عسكرية متنوعة عبر السفينة روابي وأسلحة وزوارق حربية على متنها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021".وتظهر الوثائق خريطة لأماكن الشحنة العسكرية بتاريخ 21 نوفمبر 2021 في سفينة "روابي" الإماراتية وتقرير عن صولها إلى سقطرى ومغادرتها بتاريخ 21 و 22- 1- 2021.وأضاف يحيى سريع، أن "الصور أظهرت أيضا "تفاصيل شحنة عسكرية للعدوان في سفينة روابي في ديسمبر/ كانون الأول من العام المنصرم".واتهم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، في وقت سابق اليوم، جماعة "أنصار الله"، "بممارسة القرصنة وتهديد الملاحة الدولية".وعرض المتحدث باسم التحالف العربي العميد تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي، صورا لحمولة سفينة روابي وخط سيرها في المياه الدولية، مؤكدا أن "مليشيات الحوثي تمارس القرصنة وتهدد الملاحة الدولية".وقال المالكي، إن "ميليشيات الحوثي خططت لاختطاف سفينة روابي في المياه الدولية"، مؤكدا أن "السفينة الإماراتية كانت تحمل مساعدات للمتضررين من الأعاصير في جزيرة سقطرى".وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، اتهم الاثنين الماضي، جماعة "أنصار الله" بـ"قرصنة وخطف بالسطو سفينة" ترفع علم الإمارات، مؤكدا أنها "كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان جنوب السعودية".من جانبها، أعلنت جماعة "أنصار الله"، نقل سفينة الشحن الإماراتية المحتجزة لديها، إلى ميناء الصليف اليمني. وعرض المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، صورا قال: إنها تعود لسفينة الشحن الإماراتية المحتجزة، وعلى متنها أسلحة ومدرعات وزوارق حربية.
نشرت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله"، اليوم السبت، ما قالت إنها "صورا ووثائق تكشف عن عمليات نقل الأسلحة والمعدات العسكرية في سفينة الشحن العسكرية الإماراتية روابي خلال الفترة الماضية".
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، يحيى سريع، إن "الصور تكشف نقل تحالف العدوان لآليات ومدرعات عسكرية متنوعة عبر السفينة روابي وأسلحة وزوارق حربية على متنها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021".
#المسيرة_عاجل | القوات المسلحة توزع صورا ووثائق تكشف عن عمليات نقل الأسلحة والمعدات العسكرية في سفينة الشحن العسكرية الإماراتية روابي خلال الفترة الماضية
واتهم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، في وقت سابق اليوم، جماعة "أنصار الله"، "بممارسة القرصنة وتهديد الملاحة الدولية".
وعرض المتحدث باسم التحالف العربي العميد تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي، صورا لحمولة سفينة روابي وخط سيرها في المياه الدولية، مؤكدا أن "مليشيات الحوثي تمارس القرصنة وتهدد الملاحة الدولية".
وقال المالكي، إن "ميليشيات الحوثي خططت لاختطاف سفينة روابي في المياه الدولية"، مؤكدا أن "السفينة الإماراتية كانت تحمل مساعدات للمتضررين من الأعاصير في جزيرة سقطرى".
وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، اتهم الاثنين الماضي، جماعة "أنصار الله" بـ"قرصنة وخطف بالسطو سفينة" ترفع علم الإمارات، مؤكدا أنها "كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان جنوب السعودية".
من جانبها، أعلنت جماعة "أنصار الله"، نقل سفينة الشحن الإماراتية المحتجزة لديها، إلى ميناء الصليف اليمني. وعرض المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، صورا قال: إنها تعود لسفينة الشحن الإماراتية المحتجزة، وعلى متنها أسلحة ومدرعات وزوارق حربية.