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https://arabic.sputniknews.com/20220108/أنطونوف-روسيا-تعتقد-أن-الاضطرابات-المدنية-في-كازاخستان-أثارتها-قوى-خارجية-1055082651.html
أنطونوف: روسيا تعتقد أن الاضطرابات المدنية في كازاخستان أثارتها قوى خارجية
أنطونوف: روسيا تعتقد أن الاضطرابات المدنية في كازاخستان أثارتها قوى خارجية
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، إن روسيا تعتقد أن الاضطرابات المدنية في كازاخستان أثارتها قوى خارجية تريد تقويض أمن... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T01:19+0000
2022-01-08T01:19+0000
أناتولي أنطونوف
كازاخستان
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وأضاف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة في تصريحات لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، "روسيا تنظر إلى التطورات العنيفة المدعومة خارجيا في الدولة الصديقة على أنها تهدف إلى زعزعة أمنها وسلامتها. وسندعم الجهود لاستعادة الحياة الطبيعية في كازاخستان".وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات، بدأت بمطالب اقتصادية تحولت اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".وتشمل قوات حفظ السلام الجماعية، بالإضافة إلى قوات روسيا الاتحادية، وحدات من القوات المسلحة لبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/البيت-الأبيض-واشنطن-لديها-تساؤلات-حول-الوجود-الروسي-في-كازاخستان-1055080959.html
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أناتولي أنطونوف, كازاخستان

أنطونوف: روسيا تعتقد أن الاضطرابات المدنية في كازاخستان أثارتها قوى خارجية

01:19 GMT 08.01.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالسفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، إن روسيا تعتقد أن الاضطرابات المدنية في كازاخستان أثارتها قوى خارجية تريد تقويض أمن وسلامة الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.
وأضاف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة في تصريحات لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، "روسيا تنظر إلى التطورات العنيفة المدعومة خارجيا في الدولة الصديقة على أنها تهدف إلى زعزعة أمنها وسلامتها. وسندعم الجهود لاستعادة الحياة الطبيعية في كازاخستان".
وتعليقا على قلق الدول الغربية من قرار منظمة معاهدة الأمن الجماعي بإرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان، قال أنطونوف "بالنسبة لدور واشنطن، نأمل ألا يشكك أحد في حق كازاخستان في تطبيق المادة 4 من ميثاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات، بدأت بمطالب اقتصادية تحولت اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.
الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
البيت الأبيض: واشنطن لديها تساؤلات حول الوجود الروسي في كازاخستان
أمس, 21:12 GMT
وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".
وتشمل قوات حفظ السلام الجماعية، بالإضافة إلى قوات روسيا الاتحادية، وحدات من القوات المسلحة لبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.
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