https://arabic.sputniknews.com/20220108/أول-جرار-ذاتي-القيادة-يبشر-بمستقبل-باهر-للزراعة-فيديو-1055089716.html

أول جرار ذاتي القيادة يبشر بمستقبل باهر للزراعة... فيديو

أول جرار ذاتي القيادة يبشر بمستقبل باهر للزراعة... فيديو

شهد معرض الإلكترونيات الاستهلاكية "‏CES‏" المقام حاليا في مدينة لاس فيغاس الأمريكية إزاحة الستار ‏عن أول جرار ذاتي القيادة، والذي يبشر بمستقبل باهر للزراعة.‏ 08.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-08T09:52+0000

2022-01-08T09:52+0000

2022-01-08T09:52+0000

مجتمع

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/08/1055089687_0:94:1809:1111_1920x0_80_0_0_86d9c1c9ee939e393461854320d86aa3.jpg

الجرار "R8" من تطوير شركة "جون دير" العملاقة للمعدات الزراعية، والذي يساعد المزارعين على التحكم فيه باستخدام هاتف ذكي، وتشغيله على مدار 24 ساعة في اليوم، وفقا صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وقام مزارعون مختارون من داخل أمريكا باختبار الجرار منذ عام 2019، والذي يوصف بأنه "وسيلة لإطعام العالم ومعالجة النقص في الموظفين".والجرار مزود بستة أزواج من الكاميرات والذكاء الاصطناعي، مما يسمح له بالتحقق من موضعه، والتوقف إذا اكتشف حيوانا أو كائنا يعترض طريقه.وظلت الصناعة الزراعية تكافح من أجل الموظفين لعقود من الزمن، بسبب هجرة الناس من المناطق الريفية إلى المدن، وخاصة الشباب، إذ يبلغ متوسط ​​عمر المزارع الآن 55 عاما.ولفت جامي هيندمان، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة "جون دير" إلى أنه "من المتوقع أن ينمو عدد سكان العالم من نحو 8 مليارات إلى ما يقرب من 10 مليارات شخص بحلول عام 2050، مما يزيد الطلب العالمي على الغذاء بنسبة 50 في المئة".وتابع مشيرا إلى المتغيرات التي يجب أن يعمل بها المزارعون، مثل التقلبات الجوية، والتغيرات في جودة التربة، وإدارة الأعشاب الضارة والآفات، والتي كلها تؤثر على القدرة على الزراعة خلال الأوقات الحرجة من العام.ويمكن تشغيل الجرار الجديدة من هاتف ذكي في مكتب بعيد، لكن سيحتاج المزارعون إلى برمجة مساره عبر الحقل.وتسمح هذه التقنية للجرار الذي يعمل دون سائق بحرث الحقل، وزراعة البذور في خط مستقيم.وستقوم شركة "جون دير" بتسليم ما يصل إلى 20 جرار "R8" خلال العام الحالي، مع زيادة الكمية خلال السنوات المقبلة.ومن المتوقع أن يصل سعر الجرار الجديد إلى 50000 دولار.

https://arabic.sputniknews.com/20220107/بي-إم-دبليو-تكشف-عن-أول-سيارة-في-العالم-قادرة-على-تغيير-لونها-مثل-الحرباء-فيديو-1055076333.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, منوعات