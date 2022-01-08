"إحراج"... تراجع أعداد المسجلين في دورة للخارجية الإسرائيلية

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أعلنت الخارجية الإسرائيلية في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن افتتاح دورة تدريبية جديدة للمتدربين في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.وأضافت: "لكن تم تأجيل موعد التسجيل بشكل غير عادي لأن قلة قليلة من الأشخاص تقدموا بطلب للحصول على الدورة المرموقة"، وهو ما سبب "إحراجا" للوزارة.وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية توقعت نحو 4000 مسجل، كما حدث في الدورة السابقة، ولكن العدد اقترب فقط من 1150 في الدورة السياسية و738 في الدورة الإدارية.وأوضحت أن السبب وراء عزوف الشبان الإسرائيليين عن المشاركة في الدورة التي تؤهلهم ليصبحوا دبلوماسيين محترفين ربما يكون بسبب عدم رضاهم عن مبلغ 6500 شيكل (2090 دولار) المقرر أن تمنحه لهم الخارجية شهريا خلال فترة الدورة.وأضافت: " تفسير آخر محتمل هو أن المرشحين الذين جربوا حظهم في الدورة السابقة وفشلوا- لا يرغبون في العودة للتجربة مجددا وفي النهاية لا يوجد الكثير من المرشحين ذوي الصلة الذين يريدون الوظيفة".
قالت صحيفة عبرية، اليوم السبت، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تواجه "الإحراج"، بعد تراجع عدد المسلجين في دورة نظمتها للمتدربين إلى ما دون النصف.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أعلنت الخارجية الإسرائيلية في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن افتتاح دورة تدريبية جديدة للمتدربين في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وأضافت: "لكن تم تأجيل موعد التسجيل بشكل غير عادي لأن قلة قليلة من الأشخاص تقدموا بطلب للحصول على الدورة المرموقة"، وهو ما سبب "إحراجا" للوزارة.
وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية توقعت نحو 4000 مسجل، كما حدث في الدورة السابقة، ولكن العدد اقترب فقط من 1150 في الدورة السياسية و738 في الدورة الإدارية.
وأوضحت أن السبب وراء عزوف الشبان الإسرائيليين عن المشاركة في الدورة التي تؤهلهم ليصبحوا دبلوماسيين محترفين ربما يكون بسبب عدم رضاهم عن مبلغ 6500 شيكل (2090 دولار) المقرر أن تمنحه لهم الخارجية شهريا خلال فترة الدورة.
وأضافت: " تفسير آخر محتمل هو أن المرشحين الذين جربوا حظهم في الدورة السابقة وفشلوا- لا يرغبون في العودة للتجربة مجددا وفي النهاية لا يوجد الكثير من المرشحين ذوي الصلة الذين يريدون الوظيفة".