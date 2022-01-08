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https://arabic.sputniknews.com/20220108/إرسال-وحدات-من-القوات-المحمولة-جوا-الروسية--إلى-كازاخستان-على-متن-إيل-76-فيديو-1055087984.html
إرسال وحدات من القوات المحمولة جوا الروسية إلى كازاخستان على متن "إيل-76"... فيديو
إرسال وحدات من القوات المحمولة جوا الروسية إلى كازاخستان على متن "إيل-76"... فيديو
تم التقاط فيديو، من طائرة مسيّرة صغيرة، لطائرات إيل-76 التي تقل القوات المحمولة جوًا من منطقة إيفانوفو إلى كازاخستان. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T08:59+0000
2022-01-08T08:59+0000
رصد عسكري
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يذكر أنه من المقرر أن تقوم طائرات نقل عسكرية بأكثر من 20 رحلة جوية. سيبدأ العسكريون الذين يشكلون فرقة حفظ السلام الروسية في أداء مهامهم عند وصولهم إلى كازاخستان.تقوم مجموعة جوية من أكثر من 70 طائرة إيل-76 وخمس طائرات آ إن-124التي أنشأتها وزارة الدفاع الروسية بنقل وحدات من الوحدة الروسية التابعة لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان من أجزاء مختلفة من روسيا الاتحادية على مدار الساعة.
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رصد عسكري

إرسال وحدات من القوات المحمولة جوا الروسية إلى كازاخستان على متن "إيل-76"... فيديو

08:59 GMT 08.01.2022
© Photo / Пресс-служба РостехаИл-76МД-90 АЕ/IL-76MD-90 AE
Ил-76МД-90 АЕ/IL-76MD-90 AE - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© Photo / Пресс-служба Ростеха
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تم التقاط فيديو، من طائرة مسيّرة صغيرة، لطائرات إيل-76 التي تقل القوات المحمولة جوًا من منطقة إيفانوفو إلى كازاخستان.
يذكر أنه من المقرر أن تقوم طائرات نقل عسكرية بأكثر من 20 رحلة جوية. سيبدأ العسكريون الذين يشكلون فرقة حفظ السلام الروسية في أداء مهامهم عند وصولهم إلى كازاخستان.
تقوم مجموعة جوية من أكثر من 70 طائرة إيل-76 وخمس طائرات آ إن-124التي أنشأتها وزارة الدفاع الروسية بنقل وحدات من الوحدة الروسية التابعة لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان من أجزاء مختلفة من روسيا الاتحادية على مدار الساعة.
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