إرسال وحدات من القوات المحمولة جوا الروسية إلى كازاخستان على متن "إيل-76"... فيديو

يذكر أنه من المقرر أن تقوم طائرات نقل عسكرية بأكثر من 20 رحلة جوية. سيبدأ العسكريون الذين يشكلون فرقة حفظ السلام الروسية في أداء مهامهم عند وصولهم إلى كازاخستان.تقوم مجموعة جوية من أكثر من 70 طائرة إيل-76 وخمس طائرات آ إن-124التي أنشأتها وزارة الدفاع الروسية بنقل وحدات من الوحدة الروسية التابعة لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان من أجزاء مختلفة من روسيا الاتحادية على مدار الساعة.
تم التقاط فيديو، من طائرة مسيّرة صغيرة، لطائرات إيل-76 التي تقل القوات المحمولة جوًا من منطقة إيفانوفو إلى كازاخستان.
يذكر أنه من المقرر أن تقوم طائرات نقل عسكرية بأكثر من 20 رحلة جوية. سيبدأ العسكريون الذين يشكلون فرقة حفظ السلام الروسية في أداء مهامهم عند وصولهم إلى كازاخستان.
تقوم مجموعة جوية من أكثر من 70 طائرة إيل-76 وخمس طائرات آ إن-124التي أنشأتها وزارة الدفاع الروسية بنقل وحدات من الوحدة الروسية التابعة لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان من أجزاء مختلفة من روسيا الاتحادية على مدار الساعة.