إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ تفشي الوباء
17:46 GMT 08.01.2022 (تم التحديث: 17:47 GMT 08.01.2022)
© AFP 2021 / JACK GUEZجناح خاص بمرضى الفيروس التاجي المستجد "كورونا" في حرم رامبام للرعاية الصحية ، في البداية يتم بناؤه كمرفق طبي تحت الأرض قبل تحويله إلى موقف للسيارات ، والذي أعيد تحويله لاستقبال المرضى مع زيادة حالات COVID-19 ، في مدينة حيفا شمال إسرائيل في 11 أكتوبر / تشرين الأول 2020
© AFP 2021 / JACK GUEZ
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا على الإطلاق منذ تفشي الوباء قبل عامين.
وقالت الوزارة في بيان إنها سجلت إصابة 18 ألفا و780 إصابة مؤكدة أمس الجمعة، وهو أعلى رقم يومي منذ تفشي الوباء، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وتم إجراء 200 ألف اختبار أمس، بلغت نسبة الإصابات المؤكدة منها 9.48%، وهو أيضا أعلى معدل إصابات تشهده إسرائيل.
תמונת מצב 👇— משרד הבריאות (@IsraelMOH) January 8, 2022
4,320,651 מתחסנים מנה שלישית.
5,962,302 מתחסנים מנה שנייה.
6,620,174 מתחסנים מנה ראשונה.
18,780 מאומתים חדשים אתמול (7.1).
200,365 נבדקים לגילוי הנגיף אתמול (7.1).
היום, 8.1 נכון לשעה זו:
172 חולים שמצבם מוגדר קשה.
49 מונשמים.
8,259 נפטרים במצטבר מפרוץ המגפה.
وحاليا في إسرائيل 106 ألفا و107 مصابا نشطا بكورونا، من بينهم 172 في حالة وصفت بالحرجة، تم وضع 49 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وتشهد إسرائيل الموجة الخامسة من الوباء في ظل تفشي متحور كورونا، وشرعت الأسبوع الماضي في تطعيم مواطنيها البالغين 60 عاما وما فوق إضافة إلى الكوادر الطبية بالجرعة الرابعة من لقاحات كورونا، كأول دولة في العالم تقدم على هذه الخطوة.
وإجمالي، منذ تفشي الوباء أصيب مليونا و484 ألف إسرائيلي، من بينهم 8 آلاف و259 حالة وفاة.