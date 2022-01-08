تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220108/إصابة-ولية-العهد-السويدية-فتكوريا-بفيروس-كورونا-1055105605.html
إصابة ولية العهد السويدية فتكوريا بفيروس كورونا
إصابة ولية العهد السويدية فتكوريا بفيروس كورونا
أصيبت ولية العهد السويدية، فتكوريا، بفيروس كورونا، رغم تلقيها التطعيم الكامل. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T15:54+0000
2022-01-08T15:54+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101965/76/1019657670_0:0:1972:1109_1920x0_80_0_0_308a95951cfbdfa44201aa6a23af7170.jpg
وقال الديوان الملكي في بيان إن ولية العهد، التي أصيبت بالفيروس مرة من قبل، تقوم بالعزل في المنزل مع أسرتها.هذا وأعلن القصر الملكي، يوم الثلاثاء، إصابة ملك وملكة السويد، جوستاف السادس عشر وسيلفيا، بفيروس "كورونا" المستجد.‏وقال القصر في بيان له، إن "الملك والملكة اللذين تم تطعيمهما بشكل كامل بثلاث حقن تظهر عليهما أعراض خفيفة، ويشعران بصحة جيدة نظرا للظروف"، بحسب وكالة "رويترز".أضاف القصر الملكي أن ملك السويد (75 عاما) والملكة (78 عاما) يخضعان للعزل الذاتي، وأن العمل جار لتتبع من كانوا على اتصال بهما.في غضون ذلك، أعلنت هيئة الصحة السويدية تسجيل أكثر من 23 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 الساعة الماضية، وذلك في أعلى حصيلة في البلاد منذ انتشار الجائحة.كما أعلنت المسؤولة في الهيئة، بريتا بيور، خلال مؤتمر صحفي تسجيل 8 حالات وفاة، مشيرة إلى أن "هناك انتشار كبير للعدوى ومزيد من الأشخاص الذين يجرون الاختبار تكون نتيجتهم إيجابية".وأكدت وزارة الصحة السويدية في وقت سابق أن الانتشار السريع لمتحور أوميكرون سيدفع الحكومة لفرض حزمة من الإجراءات لمكافحة الجائحة، والتي قد تصل إلى الإغلاق الكلي.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/إصابة-ملك-وملكة-السويد-بكورونا-1054936721.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101965/76/1019657670_0:0:1972:1479_1920x0_80_0_0_01f845239e4d11ba6ba525e95d64b9c2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

إصابة ولية العهد السويدية فتكوريا بفيروس كورونا

15:54 GMT 08.01.2022
© AFP 2021ولية عهد السويد فيكتوريا
ولية عهد السويد فيكتوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© AFP 2021
تابعنا عبر
أصيبت ولية العهد السويدية، فتكوريا، بفيروس كورونا، رغم تلقيها التطعيم الكامل.
وقال الديوان الملكي في بيان إن ولية العهد، التي أصيبت بالفيروس مرة من قبل، تقوم بالعزل في المنزل مع أسرتها.
هذا وأعلن القصر الملكي، يوم الثلاثاء، إصابة ملك وملكة السويد، جوستاف السادس عشر وسيلفيا، بفيروس "كورونا" المستجد.‏
وقال القصر في بيان له، إن "الملك والملكة اللذين تم تطعيمهما بشكل كامل بثلاث حقن تظهر عليهما أعراض خفيفة، ويشعران بصحة جيدة نظرا للظروف"، بحسب وكالة "رويترز".
أضاف القصر الملكي أن ملك السويد (75 عاما) والملكة (78 عاما) يخضعان للعزل الذاتي، وأن العمل جار لتتبع من كانوا على اتصال بهما.
في غضون ذلك، أعلنت هيئة الصحة السويدية تسجيل أكثر من 23 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 الساعة الماضية، وذلك في أعلى حصيلة في البلاد منذ انتشار الجائحة.
ملكة وملكة السويد، جوستاف السادس عشر وسيلفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
إصابة ملك وملكة السويد بكورونا
4 يناير, 15:11 GMT
كما أعلنت المسؤولة في الهيئة، بريتا بيور، خلال مؤتمر صحفي تسجيل 8 حالات وفاة، مشيرة إلى أن "هناك انتشار كبير للعدوى ومزيد من الأشخاص الذين يجرون الاختبار تكون نتيجتهم إيجابية".
وأكدت وزارة الصحة السويدية في وقت سابق أن الانتشار السريع لمتحور أوميكرون سيدفع الحكومة لفرض حزمة من الإجراءات لمكافحة الجائحة، والتي قد تصل إلى الإغلاق الكلي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:38 GMTمسؤول إسرائيلي يكشف أكبر خطأ استراتيجي في تاريخ بلاده
16:36 GMTصابرين تتعرض لهجوم من "بلطجية" أثناء تصوير أحدث أعمالها الفنية... فيديو
16:30 GMTاكتشاف متحور جديد هجين بين "دلتا" و"أوميكرون" في قبرص... والعلماء يدقون ناقوس الخطر
16:24 GMTدراسة: نظام غذائي خاص بشهر يناير يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 19%
16:10 GMTكورونا يقضي على "ريلو" النمر الثلجي الشهير
16:08 GMTطهران ترد على صحيفة أمریكية حرضت بایدن على القيام بعمل عسكري ضد إيران
16:06 GMTمسؤول باكستاني يكشف حقائق صادمة بشأن مقتل 21 سائحا في البنجاب خلال عاصفة ثلجية... فيديو
16:00 GMTاعتقال لبناني في أمريكا بتهمة "التحرش بعشرات النساء"
15:54 GMTإصابة ولية العهد السويدية فتكوريا بفيروس كورونا
15:49 GMTتقارير: السعودية تستعين بخدمات خبيرة أمريكية لتقديم الاستشارات الإعلامية
15:46 GMTبشرى سارة للمصريين بشأن مباراة نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية
15:44 GMTمتطرفون يقتحمون مستشفى في ألما آتا ويطلقون النار على وحدة العناية المركزة
15:42 GMTالعاهل الأردني ووزيرة الدفاع الألمانية يبحثان تطوير التعاون بين البلدين
15:39 GMTالخارجية المصرية: ندعم التحرك الأممي لتحقيق الاستقرار في السودان
15:37 GMTرئيس جنوب أفريقيا يناشد بتكثيف التطعيمات ضد كورونا داخل بلاده
15:36 GMTرفع الدعم يضع حكومة المغرب أمام اختبار صعب... ما التبعات الاقتصادية
15:32 GMTماكرون يرحب بقرار مصر إطلاق سراح رامي شعث ويعلن وصوله إلى فرنسا
15:24 GMTالسويد تكشف عن مهن ستختفي قريبا
15:22 GMTدراسة تكشف أن الأطفال الذين أصيبوا بكورونا معرضون لمرض خطير
15:20 GMTالتحالف العربي: الهجمات على السفن من تكتيكات الحرس الثوري الإيراني