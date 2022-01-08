إصابة ولية العهد السويدية فتكوريا بفيروس كورونا

وقال الديوان الملكي في بيان إن ولية العهد، التي أصيبت بالفيروس مرة من قبل، تقوم بالعزل في المنزل مع أسرتها.هذا وأعلن القصر الملكي، يوم الثلاثاء، إصابة ملك وملكة السويد، جوستاف السادس عشر وسيلفيا، بفيروس "كورونا" المستجد.وقال القصر في بيان له، إن "الملك والملكة اللذين تم تطعيمهما بشكل كامل بثلاث حقن تظهر عليهما أعراض خفيفة، ويشعران بصحة جيدة نظرا للظروف"، بحسب وكالة "رويترز".أضاف القصر الملكي أن ملك السويد (75 عاما) والملكة (78 عاما) يخضعان للعزل الذاتي، وأن العمل جار لتتبع من كانوا على اتصال بهما.في غضون ذلك، أعلنت هيئة الصحة السويدية تسجيل أكثر من 23 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 الساعة الماضية، وذلك في أعلى حصيلة في البلاد منذ انتشار الجائحة.كما أعلنت المسؤولة في الهيئة، بريتا بيور، خلال مؤتمر صحفي تسجيل 8 حالات وفاة، مشيرة إلى أن "هناك انتشار كبير للعدوى ومزيد من الأشخاص الذين يجرون الاختبار تكون نتيجتهم إيجابية".وأكدت وزارة الصحة السويدية في وقت سابق أن الانتشار السريع لمتحور أوميكرون سيدفع الحكومة لفرض حزمة من الإجراءات لمكافحة الجائحة، والتي قد تصل إلى الإغلاق الكلي.