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https://arabic.sputniknews.com/20220108/إعلام-تحطم-مروحية-أمريكية-في-نيوجيرسي-صورة-1055102722.html
إعلام: تحطم مروحية أمريكية في نيوجيرسي... صورة
إعلام: تحطم مروحية أمريكية في نيوجيرسي... صورة
أفادت تقارير إعلامية بتحطم طائرة هليكوبتر من طراز AH-1Z Viper تابعة لمشاة البحرية الأمريكية في نيو جيرسي في الولايات المتحدة. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T15:00+0000
2022-01-08T15:00+0000
2022-01-08T15:00+0000
العالم
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وبحسب التقارير، فإن الطائرة العمودية تحطمت في نيوجيرسي خلال رحلة مجدولة، على الأرض من ارتفاع عشرات الأمتار.وصل رجال الإطفاء إلى موقع تحطم الطائرة، وتم نقل طاقم الطائرة، المصاب بجروح خطيرة، إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.وتعتبر هذه هي الحادثة الثانية لتحطم طائرات من طراز AH-1Z Viper. ففي عام 2019، سقطت مروحية من هذا النوع، مما أدى إلى مقتل طيارين. يُذكر أنه يتم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الشركة المصنعة. وفي هذا الصدد، قيل إن المروحية ربما تكون قد سقطت بسبب عطل فني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: تحطم مروحية أمريكية في نيوجيرسي... صورة
أفادت تقارير إعلامية بتحطم طائرة هليكوبتر من طراز AH-1Z Viper تابعة لمشاة البحرية الأمريكية في نيو جيرسي في الولايات المتحدة.
وبحسب التقارير، فإن الطائرة العمودية تحطمت في نيوجيرسي خلال رحلة مجدولة، على الأرض من ارتفاع عشرات الأمتار.
وصل رجال الإطفاء إلى موقع تحطم الطائرة، وتم نقل طاقم الطائرة، المصاب بجروح خطيرة، إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.
وتعتبر هذه هي الحادثة الثانية لتحطم طائرات من طراز AH-1Z Viper. ففي عام 2019، سقطت مروحية من هذا النوع، مما أدى إلى مقتل طيارين.
يُذكر أنه يتم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الشركة المصنعة. وفي هذا الصدد، قيل إن المروحية ربما تكون قد سقطت بسبب عطل فني.