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إعلام: مقتل 56 وإصابة 30 في ضربة جوية إثيوبية على مخيم للنازحين في تيغراي
إعلام: مقتل 56 وإصابة 30 في ضربة جوية إثيوبية على مخيم للنازحين في تيغراي
أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت، بقيام القوات الجوية الإثيوبية بشن غارة على مخيم للنازحين شمال غربي تيغراي أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T11:36+0000
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وحسب "رويترز"، قال موظفا إغاثة نقلا عن السلطات المحلية وشهود إن ضربة جوية إثيوبية في إقليم تيغراي شمالي البلاد أسفرت عن مقتل 56 شخصا وإصابة 30 في مخيم للنازحين.وأضاف الموظفان، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، أن السلطات المحلية أكدت عدد القتلى. وأرسل كلاهما لـ"رويترز" صورا للمصابين أثناء نقلهم إلى المستشفيات ومنهم العديد من الأطفال.وذكرا أن الضربة استهدفت المخيم الواقع في بلدة ديدبيت في الإقليم قرب الحدود مع إريتريا.وأودت الحرب الدائرة شمالي إثيوبيا منذ 14 شهرا بين الحكومة الاتحادية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي هيمنت طويلا على الحياة السياسة الإثيوبية، بحياة آلاف المدنيين وشردت الملايين.وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، شدد على ضرورة إجراء مصالحة وطنية من أجل "وضع حد للانتهاكات" التي شهدتها البلاد، حتى تمضي نحو "مستقبل مشرق".وأوضح أحمد في رسالة تهنئة بعيد الميلاد، أمس الجمعة: "نحن بحاجة إلى مصالحة وطنية في هذا الوقت لوضع حد للانتهاكات التي حدثت في بلدنا لأسباب مختلفة، بما في ذلك الصراع الذي دام عامًا واحدًا في أعقاب هجوم يونيو على قوات دفاعنا من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية".
https://arabic.sputniknews.com/20211231/إثيوبيا-الأمم-المتحدة-تعلن-عن-أكبر-حصيلة-للقتلى-المدنيين-إثر-غارات-على-تيغراي-1054793497.html
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أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي

إعلام: مقتل 56 وإصابة 30 في ضربة جوية إثيوبية على مخيم للنازحين في تيغراي

11:36 GMT 08.01.2022
© AFP 2021 / Ebrahim Hamidتداعيات التصعيد العسكري في منطقة تيغراي - لاجئون من إثيوبيا في السودان 22 نوفمبر 2020
تداعيات التصعيد العسكري في منطقة تيغراي - لاجئون من إثيوبيا في السودان 22 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© AFP 2021 / Ebrahim Hamid
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أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت، بقيام القوات الجوية الإثيوبية بشن غارة على مخيم للنازحين شمال غربي تيغراي أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.
وحسب "رويترز"، قال موظفا إغاثة نقلا عن السلطات المحلية وشهود إن ضربة جوية إثيوبية في إقليم تيغراي شمالي البلاد أسفرت عن مقتل 56 شخصا وإصابة 30 في مخيم للنازحين.

وأضاف الموظفان، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، أن السلطات المحلية أكدت عدد القتلى. وأرسل كلاهما لـ"رويترز" صورا للمصابين أثناء نقلهم إلى المستشفيات ومنهم العديد من الأطفال.

وذكرا أن الضربة استهدفت المخيم الواقع في بلدة ديدبيت في الإقليم قرب الحدود مع إريتريا.
دبابة تعرضت للهجوم خلال التصعيد العسكري بين قوات الجيش الإثيوبي وقوات جبهة تيغراي، 7 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
إثيوبيا... الأمم المتحدة تعلن عن "أكبر حصيلة" للقتلى المدنيين إثر غارات على تيغراي
31 ديسمبر 2021, 12:08 GMT
وأودت الحرب الدائرة شمالي إثيوبيا منذ 14 شهرا بين الحكومة الاتحادية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي هيمنت طويلا على الحياة السياسة الإثيوبية، بحياة آلاف المدنيين وشردت الملايين.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، شدد على ضرورة إجراء مصالحة وطنية من أجل "وضع حد للانتهاكات" التي شهدتها البلاد، حتى تمضي نحو "مستقبل مشرق".
وأوضح أحمد في رسالة تهنئة بعيد الميلاد، أمس الجمعة: "نحن بحاجة إلى مصالحة وطنية في هذا الوقت لوضع حد للانتهاكات التي حدثت في بلدنا لأسباب مختلفة، بما في ذلك الصراع الذي دام عامًا واحدًا في أعقاب هجوم يونيو على قوات دفاعنا من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية".
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