https://arabic.sputniknews.com/20220108/إيران-وسوريا-تبحثان-تطوير-التعاون-بين-البلدين-1055108061.html

إيران وسوريا تبحثان تطوير التعاون بين البلدين

إيران وسوريا تبحثان تطوير التعاون بين البلدين

التقى السفير الإيراني في دمشق، مهدي سبحاني، بوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، سامر خليل، لمناقشة سبل تطوير التعاون بين البلدين. 08.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-08T16:51+0000

2022-01-08T16:51+0000

2022-01-08T16:52+0000

العالم العربي

عالم

سوريا

إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1e/1047356608_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_30d267501fc05f96b289e367621c56e8.jpg

وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم السبت، بأن سبحاني وخليل بحثا السبل الكفيلة بتوسيع التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية.وذكر الوزير السوري والسفير الإيراني لدى دمشق أنهما يعملان على إزالة العراقيل من مسار التعامل التجاري والاقتصادي، فضلا عن تبادل الوفود ذات الصلة بين دمشق وطهران.وفي السياق نفسه، أجرى السفير مهدي سبحاني، أمس الجمعة، محادثات مع وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون، بشأن تسهيل سفر الزوار الإيرانيين إلى سوريا.وأكد سبحاني على أهمية استئناف زيارات الزوار الإيرانيين لـ"المراقد المقدسة" السورية، معربا عن ارتياحه للظروف التي وفرتها الحكومة السورية لتهيئة الأرضية لسفر الزوار الإيرانيين، مشيرا إلى أن وجود الزوار الإيرانيين في سوريا سيسهم في التفاعل بين البلدين على المستوى الشعبي.وأعرب السفير الإيراني عن أمله في أن يتمكن زوار بلاده من السفر إلى سوريا بسهولة عبر توفير المزيد من التسهيلات لهم.وبدوره، أشار وزير الداخلية السوري، اللواء محمد الرحمون، إلى أن الشعب والمسؤولين السوريين ينتظرون توافد الزوار الإيرانيين، لافتا إلى أن وزارة الداخلية السورية لن تألو جهدا في الإسراع بقدوم الزوار الإيرانيين وتعمل على تهيئة الظروف اللازمة لتسهيل سفرهم.

https://arabic.sputniknews.com/20211223/الجعفري-يكشف-عن-نجاح-سوريا-في-إنشاء-حلف-عربي-مع-إيران-فيديو-1054487651.html

سوريا

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, عالم, سوريا, إيران