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https://arabic.sputniknews.com/20220108/اختبار-حزام-الطيران-في-تمرين-الناتو-فيديو-1055100238.html
اختبار حزام الطيران في تمرين الناتو... فيديو
اختبار حزام الطيران في تمرين الناتو... فيديو
في سلوفينيا، تم اختبار حزام الطيران خلال تدريبات الناتو. وبحسب السيناريو، احتاج الجندي المصاب إلى مساعدة طبية طارئة. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T14:09+0000
2022-01-08T14:09+0000
رصد عسكري
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ذكرت الخدمة الصحفية لشركة Gravity Industries، التي صنعت هذا الجهاز. ونشرت الشركة مقطع فيديو للاختبارات على قناتها في موقع "يوتيوب".كانت مهمة قائد حزام الطيران هي توصيل بلازما الدم للجندي الجريح على وجه السرعة. الوضع معقد بسبب حقيقة أن كل هذا يحدث في منطقة جبلية نائية. سرعان ما وصل الطيار، المناور إلى المصاب الافتراضي. إذا حدث هذا بالفعل، فربما كان التسليم السريع للبلازما سينقذ حياة الجندي.وقالت الشركة إنه تم تركيب محرك نفاث بسعة تزيد عن ألف حصان على حزام الطيران. عند إنشاء الجهاز، أخذ المطورون في الاعتبار خصوصيات التوازن الطبيعي لجسم الإنسان.وبينما لا يزال الحزام قيد الاختبار، يأمل الجيش في أن يتمكن قريبًا من تنفيذ عمليات قتالية معقدة بشكل أكثر قدرة على الحركة من ذي قبل.أطلقت شركة Gravity Industries البريطانية منتجاتها الأولى في عام 2017. مؤسسها هو ريتشارد براوننج، الذي، بالإضافة إلى عمله كرئيس تنفيذي، يعمل كطيار اختبار.
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رصد عسكري

اختبار حزام الطيران في تمرين الناتو... فيديو

14:09 GMT 08.01.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbisجنود أمريكيون خلال تدريب في ليتوانيا
جنود أمريكيون خلال تدريب في ليتوانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
تابعنا عبر
في سلوفينيا، تم اختبار حزام الطيران خلال تدريبات الناتو. وبحسب السيناريو، احتاج الجندي المصاب إلى مساعدة طبية طارئة.
ذكرت الخدمة الصحفية لشركة Gravity Industries، التي صنعت هذا الجهاز. ونشرت الشركة مقطع فيديو للاختبارات على قناتها في موقع "يوتيوب".
كانت مهمة قائد حزام الطيران هي توصيل بلازما الدم للجندي الجريح على وجه السرعة. الوضع معقد بسبب حقيقة أن كل هذا يحدث في منطقة جبلية نائية. سرعان ما وصل الطيار، المناور إلى المصاب الافتراضي. إذا حدث هذا بالفعل، فربما كان التسليم السريع للبلازما سينقذ حياة الجندي.
وقالت الشركة إنه تم تركيب محرك نفاث بسعة تزيد عن ألف حصان على حزام الطيران. عند إنشاء الجهاز، أخذ المطورون في الاعتبار خصوصيات التوازن الطبيعي لجسم الإنسان.
وبينما لا يزال الحزام قيد الاختبار، يأمل الجيش في أن يتمكن قريبًا من تنفيذ عمليات قتالية معقدة بشكل أكثر قدرة على الحركة من ذي قبل.
أطلقت شركة Gravity Industries البريطانية منتجاتها الأولى في عام 2017. مؤسسها هو ريتشارد براوننج، الذي، بالإضافة إلى عمله كرئيس تنفيذي، يعمل كطيار اختبار.
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