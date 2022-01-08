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https://arabic.sputniknews.com/20220108/ارتفاع-ضحايا-انفجار-تشونغتشينغ-في-الصين-إلى-16-شخصا-1055083263.html
ارتفاع ضحايا انفجار تشونغتشينغ في الصين إلى 16 شخصا
ارتفاع ضحايا انفجار تشونغتشينغ في الصين إلى 16 شخصا
قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (سي.سي.تي.في)، إن مبنى يضم مطعما في تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين انهار يوم الجمعة بعد انفجار. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T03:55+0000
2022-01-08T03:55+0000
2022-01-08T03:57+0000
الصين
انفجار
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وأكدت الإذاعة أن الانفجار يشتبه بأنه نجم عن تسرب غاز، مما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 16 قتيلا.وأضافت (سي.سي.تي.في) اليوم السبت، إن 26 شخصا نقلوا من الموقع حتى منتصف ليل الجمعة (1600 بتوقيت غرينتش) توفي منهم 16.وقالت إن وزارة إدارة الطوارئ أرسلت فريقا يضم أكثر من 600 فرد إلى مكان الحادث.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/مقتل-3-أشخاص-إثر-انفجار-جنوب-غربي-الصين--1055062507.html
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الصين, انفجار
ارتفاع ضحايا انفجار تشونغتشينغ في الصين إلى 16 شخصا 03:55 GMT 08.01.2022 (تم التحديث: 03:57 GMT 08.01.2022)
قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (سي.سي.تي.في)، إن مبنى يضم مطعما في تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين انهار يوم الجمعة بعد انفجار.
وأكدت الإذاعة أن الانفجار يشتبه بأنه نجم عن تسرب غاز،
مما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 16 قتيلا
.
وأضافت (سي.سي.تي.في) اليوم السبت، إن 26 شخصا نقلوا من الموقع حتى منتصف ليل الجمعة (1600 بتوقيت غرينتش) توفي منهم 16.
وقالت إن وزارة إدارة الطوارئ
أرسلت فريقا يضم أكثر من 600 فرد
إلى مكان الحادث.